Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue

2026-02-05T13:03+0300

СЕУЛ, 5 фев — ПРАЙМ. Российские банкноты оказались в одной из бьюти-фотораскладок южнокорейской версии журнала Vogue, опубликованной в рамках материала о популярности косметики из Южной Кореи среди зарубежных инфлюенсеров, выяснило РИА Новости. В статье Vogue под заголовком "8 косметичек "It Girl", которые скупили K-beauty в Сеуле" рассказывается о брендах корейской косметики, которые, по версии редакции, пользуются популярностью у так называемых It Girls — молодых женщин, формирующих модные и лайфстайл-тренды в соцсетях и медиа. Как правило, речь идет о блогерах, моделях, актрисах или инфлюенсерах, чьи предпочтения активно копируются аудиторией. Статья состоит из восьми отдельных тематических блоков, каждый из которых посвящен одному бренду и сопровождается собственной предметной фотораскладкой-натюрмортом, стилизованной под содержимое косметички. Российские купюры были замечены в разделе Atypical Beauty, посвященном бренду Too Cool For School. В фотораскладке, оформленной в виде плоского натюрморта в пастельных тонах, среди кистей для макияжа, палеток, карандашей, блокнота, кассеты и монет присутствуют российские банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Это единственная из фотографий, где присутствуют денежные знаки. Российские банкноты используются как один из центральных визуальных элементов композиции. Бумажные деньги номиналом 10 рублей перестали печатать в России в 2013 году, они были заменены монетами, однако в 2022 году Банк России вновь вернул их в оборот, объяснив решение экономической целесообразностью и ростом стоимости металлов.

