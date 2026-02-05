Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/banknoty-867208957.html
Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue
Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue - 05.02.2026, ПРАЙМ
Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue
Российские банкноты оказались в одной из бьюти-фотораскладок южнокорейской версии журнала Vogue, опубликованной в рамках материала о популярности косметики из... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:03+0300
2026-02-05T13:03+0300
россия
банк россия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/34/833143413_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_e03b3df576069e3f1ffe9f02b32fc581.jpg
СЕУЛ, 5 фев — ПРАЙМ. Российские банкноты оказались в одной из бьюти-фотораскладок южнокорейской версии журнала Vogue, опубликованной в рамках материала о популярности косметики из Южной Кореи среди зарубежных инфлюенсеров, выяснило РИА Новости. В статье Vogue под заголовком "8 косметичек "It Girl", которые скупили K-beauty в Сеуле" рассказывается о брендах корейской косметики, которые, по версии редакции, пользуются популярностью у так называемых It Girls — молодых женщин, формирующих модные и лайфстайл-тренды в соцсетях и медиа. Как правило, речь идет о блогерах, моделях, актрисах или инфлюенсерах, чьи предпочтения активно копируются аудиторией. Статья состоит из восьми отдельных тематических блоков, каждый из которых посвящен одному бренду и сопровождается собственной предметной фотораскладкой-натюрмортом, стилизованной под содержимое косметички. Российские купюры были замечены в разделе Atypical Beauty, посвященном бренду Too Cool For School. В фотораскладке, оформленной в виде плоского натюрморта в пастельных тонах, среди кистей для макияжа, палеток, карандашей, блокнота, кассеты и монет присутствуют российские банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Это единственная из фотографий, где присутствуют денежные знаки. Российские банкноты используются как один из центральных визуальных элементов композиции. Бумажные деньги номиналом 10 рублей перестали печатать в России в 2013 году, они были заменены монетами, однако в 2022 году Банк России вновь вернул их в оборот, объяснив решение экономической целесообразностью и ростом стоимости металлов.
https://1prime.ru/20260119/tsb--866672521.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/34/833143413_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_fa45f2c42fcefce8d0ae2d00ab09c269.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россия, в мире
РОССИЯ, банк Россия, В мире
13:03 05.02.2026
 
Российские банкноты попали в подборку южнокорейского Vogue

Российские банкноты попали в бьюти-фотораскладку южнокорейского Vogue

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Листы с денежными купюрами. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 5 фев — ПРАЙМ. Российские банкноты оказались в одной из бьюти-фотораскладок южнокорейской версии журнала Vogue, опубликованной в рамках материала о популярности косметики из Южной Кореи среди зарубежных инфлюенсеров, выяснило РИА Новости.
В статье Vogue под заголовком "8 косметичек "It Girl", которые скупили K-beauty в Сеуле" рассказывается о брендах корейской косметики, которые, по версии редакции, пользуются популярностью у так называемых It Girls — молодых женщин, формирующих модные и лайфстайл-тренды в соцсетях и медиа. Как правило, речь идет о блогерах, моделях, актрисах или инфлюенсерах, чьи предпочтения активно копируются аудиторией.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
ЦБ предлагает запретить изготовление банкнот "банка приколов"
19 января, 17:26
Статья состоит из восьми отдельных тематических блоков, каждый из которых посвящен одному бренду и сопровождается собственной предметной фотораскладкой-натюрмортом, стилизованной под содержимое косметички.
Российские купюры были замечены в разделе Atypical Beauty, посвященном бренду Too Cool For School. В фотораскладке, оформленной в виде плоского натюрморта в пастельных тонах, среди кистей для макияжа, палеток, карандашей, блокнота, кассеты и монет присутствуют российские банкноты номиналом 10 и 50 рублей. Это единственная из фотографий, где присутствуют денежные знаки.
Российские банкноты используются как один из центральных визуальных элементов композиции.
Бумажные деньги номиналом 10 рублей перестали печатать в России в 2013 году, они были заменены монетами, однако в 2022 году Банк России вновь вернул их в оборот, объяснив решение экономической целесообразностью и ростом стоимости металлов.
 
РОССИЯбанк РоссияВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала