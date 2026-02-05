Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"До 150 тысяч". Россиян предупредили об обмане при списании долгов - 05.02.2026
"До 150 тысяч". Россиян предупредили об обмане при списании долгов
банкротство
финансы
юрист
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Общая задолженность граждан перед банками составила 37,8 триллионов рублей. Неудивительно, что появляется большое количество "специалистов", предлагающих гражданам "списать долги" через процедуру банкротства. О рисках, связанных с такой процедурой, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский."Рынок личного банкротства переполнен предложениями, но за обещаниями "списать всё за копейки" часто скрываются обманные схемы”, - объяснил он.Недобросовестные юристы, формально оценивая задолженность гражданина, предлагают ему вывести имущество на третьих лиц, чтобы сохранить активы и впоследствии вернуть. Однако практика показывает, что выведенное таким образом имущество, даже если сделки не будут оспорены финансовым управляющим, возвращать должнику никто не спешит.При этом сама процедура банкротства может длиться годами. Граждан обычно не предупреждают, что судебное банкротство требует затрат на госпошлину, публикации, работу управляющего и юристов, что в среднем может составить до 150 тысяч рублей в месяц.Такие горе-юристы умалчивают о риске потери ипотечного жилья, на которое не распространяется исполнительский иммунитет, или о возможности оспаривания сделок за последние три года.Должника могут попросить платить по 5–10 тысяч рублей в месяц за "подготовку" пакета документов, но намеренно затягивают подачу заявления в суд годами.Страдают от такой процедуры и супруги должников, так как совместно нажитое имущество также подлежит реализации. Второму супругу возвращается лишь 50% от вырученной суммы после продажи объекта.“Если гражданин действительно полагает, что долговое бремя для него стало непосильно, необходимо обращаться за консультацией к квалифицированным юристам, имеющим опыт работы в этой сфере", - заключил юрист.
банкротство, финансы, юрист
03:03 05.02.2026
 
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Общая задолженность граждан перед банками составила 37,8 триллионов рублей. Неудивительно, что появляется большое количество "специалистов", предлагающих гражданам "списать долги" через процедуру банкротства. О рисках, связанных с такой процедурой, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Рынок личного банкротства переполнен предложениями, но за обещаниями "списать всё за копейки" часто скрываются обманные схемы”, - объяснил он.
Недобросовестные юристы, формально оценивая задолженность гражданина, предлагают ему вывести имущество на третьих лиц, чтобы сохранить активы и впоследствии вернуть. Однако практика показывает, что выведенное таким образом имущество, даже если сделки не будут оспорены финансовым управляющим, возвращать должнику никто не спешит.
При этом сама процедура банкротства может длиться годами. Граждан обычно не предупреждают, что судебное банкротство требует затрат на госпошлину, публикации, работу управляющего и юристов, что в среднем может составить до 150 тысяч рублей в месяц.
Такие горе-юристы умалчивают о риске потери ипотечного жилья, на которое не распространяется исполнительский иммунитет, или о возможности оспаривания сделок за последние три года.
Должника могут попросить платить по 5–10 тысяч рублей в месяц за "подготовку" пакета документов, но намеренно затягивают подачу заявления в суд годами.
Страдают от такой процедуры и супруги должников, так как совместно нажитое имущество также подлежит реализации. Второму супругу возвращается лишь 50% от вырученной суммы после продажи объекта.
“Если гражданин действительно полагает, что долговое бремя для него стало непосильно, необходимо обращаться за консультацией к квалифицированным юристам, имеющим опыт работы в этой сфере", - заключил юрист.
 
