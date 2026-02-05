https://1prime.ru/20260205/belorussija-867195678.html

Белоруссия не требует дактилоскопии для россиян

2026-02-05T01:40+0300

МИНСК, 5 фев - ПРАЙМ. Требование белорусского законодательства об обязательном дактилоскопировании ряда категорий иностранцев при пересечении границы республики не распространяются на законопослушных граждан России, выяснило РИА Новости из обновленного текста закона о государственной дактилоскопической регистрации. Закон об изменений законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник, в четверг опубликован на национальном правовом интернет-портале. Документ, в частности, наделяет органы пограничной службы правом проводить дактилорегистрацию в интересах национальной безопасности. "Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат… иностранные граждане и лица без гражданства… проходящие пограничный контроль при пересечении ими Государственной границы Республики Беларусь… включенные в список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен; в отношении которых уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы принято решение о проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации в интересах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, за исключением… граждан Российской Федерации, не относящихся к категориям лиц, подлежащих депортации, высылке из Республики Беларусь, а также включенных в список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен", - говорится в документе. Также требование о дактилоскопической регистрации по решению органов погранслужбы не распространяется на ряд категорий иностранцев, в том числе не достигших 14-летнего возраста или достигших 75-летнего возраста, глав государств и правительств, руководителей и членов официальных делегаций, владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Разработанный республиканским МВД законопроект в начале января был принят депутатами палаты представителей Национального собрания Белоруссии и в конце того же месяца одобрен членами верхней палаты парламента - Совета Республики. Представляя законопроект в парламенте, заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отмечал, что документ предусматривает обязательную дактилоскопию иностранных граждан, которым запрещен въезд в Белоруссию и Россию или пребывание которых в Союзном государстве признано нежелательным.

2026

бизнес, общество , россия, белоруссия, александр лукашенко, мвд