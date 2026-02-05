https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867203372.html

Биткоин ускорил падение

Биткоин ускорил падение - 05.02.2026, ПРАЙМ

Биткоин ускорил падение

Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение - дешевеет более чем на 7%, оставаясь выше 70 тысяч долларов за монету, минимальной отметки с ноября 2024... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T09:29+0300

2026-02-05T09:29+0300

2026-02-05T09:29+0300

финансы

сша

дональд трамп

binance

coinmarketcap

биткоин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение - дешевеет более чем на 7%, оставаясь выше 70 тысяч долларов за монету, минимальной отметки с ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.14 мск дешевел на 7,68% за сутки - до 70 692,12 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 70 140 долларов, это минимальный уровень с 6 ноября 2024 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,73% - в среднем до 70 548,96 доллара. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. До этого, в июле того же года, Трамп объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.

https://1prime.ru/20260205/dollar-867202352.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп, binance, coinmarketcap, биткоин