Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин ускорил падение - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867203372.html
Биткоин ускорил падение
Биткоин ускорил падение - 05.02.2026, ПРАЙМ
Биткоин ускорил падение
Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение - дешевеет более чем на 7%, оставаясь выше 70 тысяч долларов за монету, минимальной отметки с ноября 2024... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T09:29+0300
2026-02-05T09:29+0300
финансы
сша
дональд трамп
binance
coinmarketcap
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6555e733b7fe2695dc3382b5f522975c.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение - дешевеет более чем на 7%, оставаясь выше 70 тысяч долларов за монету, минимальной отметки с ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.14 мск дешевел на 7,68% за сутки - до 70 692,12 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 70 140 долларов, это минимальный уровень с 6 ноября 2024 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,73% - в среднем до 70 548,96 доллара. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. До этого, в июле того же года, Трамп объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
https://1prime.ru/20260205/dollar-867202352.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562300_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6148da4b5a23ec56d5362470c550ee63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, дональд трамп, binance, coinmarketcap, биткоин
Финансы, США, Дональд Трамп, Binance, CoinMarketCap, Биткоин
09:29 05.02.2026
 
Биткоин ускорил падение

Биткоин в четверг утром подешевел более чем на семь процентов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение - дешевеет более чем на 7%, оставаясь выше 70 тысяч долларов за монету, минимальной отметки с ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.14 мск дешевел на 7,68% за сутки - до 70 692,12 доллара. Ранее в ходе торгов дня котировки достигали минимального значения в 70 140 долларов, это минимальный уровень с 6 ноября 2024 года.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша
08:57
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,73% - в среднем до 70 548,96 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. До этого, в июле того же года, Трамп объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.
 
ФинансыСШАДональд ТрампBinanceCoinMarketCapБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала