Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности - 05.02.2026
Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности
Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности - 05.02.2026, ПРАЙМ
Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности
Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение – он дешевел более чем на 7%, и торгуется немногим выше 70 долларов за монету. Это минимум с ноября 2024... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T12:41+0300
2026-02-05T12:41+0300
12:41 05.02.2026
 
Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности

Целищев: биткоин может продолжить падение до 55-60 долларов

Управляющий директор инвесткомпании Риком-Траст Дмитрий Целищев
Дмитрий Целищев
Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст"
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг утром ускорила падение – он дешевел более чем на 7%, и торгуется немногим выше 70 долларов за монету. Это минимум с ноября 2024 года, когда к власти в США пришел Дональд Трамп. С начала года криптовалюта рухнула на 20%.
Вероятность дальнейшего падания стоимости биткоина существует на достаточно высоком уровне. Однако это "пике" не бесконечно и остановится, вероятно, в районе 55-60 тысяч долларов, где как раз проходит зона накопления институциональных инвесторов и исторически повышенного спроса. Текущая динамика во многом связана не столько со внутренними проблемами крипторынка, сколько с глобальным циклом ликвидности и переходом инвесторов в режим risk-off, что усиливает волатильность биткоина и провоцирует каскад ликвидаций на рынке деривативов.
Сам обвал, как следствие, окончательно подорвал веру большинства инвесторов в биткоин, как альтернативу традиционным классам активов. Теперь на валюту всё чаще смотрят как на инструмент, гиперчувствительный к ставкам, ликвидности и технологическим рынкам, а не как на "цифровое золото". Это усиливает корреляцию биткоина с акциями роста и делает криптовалюту элементом скорее спекулятивной части портфеля, а не защитным активом.
В этом локальном стоимостном кризисе, как и в других, есть как проигравшие, так и стороны с экстра-маржой. К первым можно отнести майнеров с высокой долговой нагрузкой, криптокредитные сервисы и держателей крупных пакетов, вынужденных в моменте фиксировать убытки. К тем, кому удаётся зарабатывать сверхприбыль, относятся: биржевая крипто-инфраструктура, деривативные площадки, кастодиальные сервисы и эмитенты квази-денежных валют - прежде всего стейблкоинов, куда во время турбулентности как раз перетекает большая часть ликвидности.
Каскадного обвала мировой экономики текущая коррекция вряд ли вызовет, однако она уже послужила мощным катализатором перераспределения капитала как внутри криптоиндустрии, так и между классами активов. Деньги временно уходят в денежный рынок, короткие облигации и защитные сегменты, одновременно повышая роль институциональных игроков и регулируемой инфраструктуры. В результате рынок может выйти из кризиса более зрелым, но и более зависимым от макроэкономических факторов и глобальных потоков ликвидности.
Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

Мнения аналитиков, Финансы, Дональд Трамп, Биткоин
 
 
