Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867212377.html
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T14:43+0300
2026-02-05T14:43+0300
финансы
binance
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinМarketСap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 14.31 мск за сутки на 7,69% - до 69 969 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,76% - до 69 994 долларов. Показатель находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20260124/kriptovalyuta-866858636.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04d3294fa0062a45d915321ae2fa6b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, binance
Финансы, Binance
14:43 05.02.2026
 
Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов впервые с ноября 2024 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinМarketСap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 14.31 мск за сутки на 7,69% - до 69 969 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,76% - до 69 994 долларов.
Показатель находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.
Халвинг - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Аналитик назвал топ-3 криптовалют у российских инвесторов
24 января, 08:46
 
ФинансыBinance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала