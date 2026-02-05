https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867212377.html

Стоимость биткоина упала ниже 70 тысяч долларов

2026-02-05T14:43+0300

финансы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает почти на 8% за сутки, опустившись в ходе торгов ниже 70 тысяч долларов - впервые с начала ноября позапрошлого года, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinМarketСap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 14.31 мск за сутки на 7,69% - до 69 969 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,76% - до 69 994 долларов. Показатель находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.

