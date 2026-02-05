https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867220201.html
Стоимость биткоина упала ниже 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина упала ниже 69 тысяч долларов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина упала ниже 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина падает уже почти на 8%, впервые с начала ноября 2024 года опустилась ниже отметки в 69 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T18:26+0300
2026-02-05T18:26+0300
2026-02-05T18:26+0300
криптовалюта
финансы
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает уже почти на 8%, впервые с начала ноября 2024 года опустилась ниже отметки в 69 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.06 мск дешевел на 7,85% за сутки - до 68 760 долларов. Показатель впервые с 5 ноября 2024 года находится ниже отметки в 69 000 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 7,84% - в среднем до 68 597 долларов. Динамика также приводится за сутки.
https://1prime.ru/20260205/bitkoin-867207606.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04d3294fa0062a45d915321ae2fa6b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, binance, coinmarketcap
Криптовалюта, Финансы, Binance, CoinMarketCap
Стоимость биткоина упала ниже 69 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 5 ноября 2024 года опустилась ниже 69 тысяч долларов