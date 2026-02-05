Стоимость биткоина ускорила падение до десяти процентов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг ускорила падение до 10%, впервые с начала ноября 2024 года опустившись уже ниже 68 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала Coin Мarket Сap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 18.24 мск за сутки на 10,2% - до 67 120 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет до 67 704 долларов. Показатель находится ниже 68 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года. Показатель впервые с 5 ноября 2024 года находится ниже отметки в 68 тысяч долларов.
финансы, binance, рынок криптовалюты, мировая экономика
Криптовалюта, Финансы, Binance, рынок криптовалюты, Мировая экономика
18:48 05.02.2026
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 68 тысяч долларов впервые с начала ноября 2024 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг ускорила падение до 10%, впервые с начала ноября 2024 года опустившись уже ниже 68 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала Coin Мarket Сap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткоина падает по состоянию на 18.24 мск за сутки на 10,2% - до 67 120 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет до 67 704 долларов.
Показатель находится ниже 68 тысяч долларов впервые с 6 ноября 2024 года.
Показатель впервые с 5 ноября 2024 года находится ниже отметки в 68 тысяч долларов.
Криптовалюта, сток
Пристегните ремни: биткоин входит в зону турбулентности
