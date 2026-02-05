https://1prime.ru/20260205/braziliya-867222769.html
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций
Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T20:08+0300
2026-02-05T20:08+0300
2026-02-05T20:08+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
рф
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860491489_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_76041b35f446fc65f0543b8dcfcc471e.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 фев - ПРАЙМ. Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин. "Мы смотрим с большим интересом на расширение российских инвестиций в Бразилию, особенно в химический сектор, в сферу удобрений, в энергетику, в промышленное оборудование и инфраструктуру", - сказал он. В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня под председательством Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Говоря о возможностях для бразильских компаний на российском рынке, Алкмин подчеркнул, что есть потенциал роста в таких отраслях, как переработанные продукты питания, машиностроение, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и промышленные решения. "Для достижения этой цели необходимо укрепить институциональные каналы, сократить логистические препятствия и углубить технический диалог между нашими агентствами и министерствами", - сказал он.
https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220854.html
бразилия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860491489_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_009d4b7e605e8a1e97d296b0f1721b14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин, россия
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций
Вице-президент Алкмин: Бразилии интересно наращивание российских инвестиций в энергетику
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 фев - ПРАЙМ. Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин.
"Мы смотрим с большим интересом на расширение российских инвестиций в Бразилию
, особенно в химический сектор, в сферу удобрений, в энергетику, в промышленное оборудование и инфраструктуру", - сказал он.
В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня под председательством Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина
.
Говоря о возможностях для бразильских компаний на российском рынке, Алкмин подчеркнул, что есть потенциал роста в таких отраслях, как переработанные продукты питания, машиностроение, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и промышленные решения.
"Для достижения этой цели необходимо укрепить институциональные каналы, сократить логистические препятствия и углубить технический диалог между нашими агентствами и министерствами", - сказал он.
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность