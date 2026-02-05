https://1prime.ru/20260205/braziliya-867222769.html

В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций

2026-02-05T20:08+0300

экономика

мировая экономика

бразилия

рф

михаил мишустин

россия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 фев - ПРАЙМ. Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин. "Мы смотрим с большим интересом на расширение российских инвестиций в Бразилию, особенно в химический сектор, в сферу удобрений, в энергетику, в промышленное оборудование и инфраструктуру", - сказал он. В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня под председательством Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Говоря о возможностях для бразильских компаний на российском рынке, Алкмин подчеркнул, что есть потенциал роста в таких отраслях, как переработанные продукты питания, машиностроение, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и промышленные решения. "Для достижения этой цели необходимо укрепить институциональные каналы, сократить логистические препятствия и углубить технический диалог между нашими агентствами и министерствами", - сказал он.

бразилия

рф

2026

мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин, россия