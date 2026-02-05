Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/braziliya-867222769.html
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций
Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T20:08+0300
2026-02-05T20:08+0300
экономика
мировая экономика
бразилия
рф
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860491489_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_76041b35f446fc65f0543b8dcfcc471e.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 фев - ПРАЙМ. Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин. "Мы смотрим с большим интересом на расширение российских инвестиций в Бразилию, особенно в химический сектор, в сферу удобрений, в энергетику, в промышленное оборудование и инфраструктуру", - сказал он. В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня под председательством Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Говоря о возможностях для бразильских компаний на российском рынке, Алкмин подчеркнул, что есть потенциал роста в таких отраслях, как переработанные продукты питания, машиностроение, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и промышленные решения. "Для достижения этой цели необходимо укрепить институциональные каналы, сократить логистические препятствия и углубить технический диалог между нашими агентствами и министерствами", - сказал он.
https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220854.html
бразилия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860491489_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_009d4b7e605e8a1e97d296b0f1721b14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин, россия
Экономика, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ
20:08 05.02.2026
 
В Бразилии заинтересованы в росте российских инвестиций

Вице-президент Алкмин: Бразилии интересно наращивание российских инвестиций в энергетику

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Флаг Бразилии. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 фев - ПРАЙМ. Бразилии интересно наращивание инвестиций РФ в энергетику, химический сектор, инфраструктуру, сообщил вице-президент латиноамериканской страны Жералду Алкмин.
"Мы смотрим с большим интересом на расширение российских инвестиций в Бразилию, особенно в химический сектор, в сферу удобрений, в энергетику, в промышленное оборудование и инфраструктуру", - сказал он.
В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня под председательством Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Говоря о возможностях для бразильских компаний на российском рынке, Алкмин подчеркнул, что есть потенциал роста в таких отраслях, как переработанные продукты питания, машиностроение, медицинское оборудование, сельскохозяйственная техника и промышленные решения.
"Для достижения этой цели необходимо укрепить институциональные каналы, сократить логистические препятствия и углубить технический диалог между нашими агентствами и министерствами", - сказал он.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность
18:46
 
ЭкономикаМировая экономикаБРАЗИЛИЯРФМихаил МишустинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала