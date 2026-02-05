https://1prime.ru/20260205/chernyshenko-867224453.html

Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля бизнеса в проектах университетских кампусов, которые строятся по формату государственно-частного партнерства, составляет 51%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим большой интерес бизнеса. У нас из тех 12 кампусов, которые строятся по формату ГЧП (государственно-частного партнерства - ред.), 51 процент - доля бизнеса", - сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов. Он отметил, что инвестиции составили порядка 280 миллиардов рублей.

