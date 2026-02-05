Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов - 05.02.2026
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов - 05.02.2026, ПРАЙМ
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов
Доля бизнеса в проектах университетских кампусов, которые строятся по формату государственно-частного партнерства, составляет 51%, сообщил вице-премьер РФ... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля бизнеса в проектах университетских кампусов, которые строятся по формату государственно-частного партнерства, составляет 51%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим большой интерес бизнеса. У нас из тех 12 кампусов, которые строятся по формату ГЧП (государственно-частного партнерства - ред.), 51 процент - доля бизнеса", - сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов. Он отметил, что инвестиции составили порядка 280 миллиардов рублей.
россия, рф, дмитрий чернышенко
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Чернышенко
21:15 05.02.2026
 
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов

Чернышенко: доля бизнеса в проектах университетских кампусов составляет 51%

Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля бизнеса в проектах университетских кампусов, которые строятся по формату государственно-частного партнерства, составляет 51%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим большой интерес бизнеса. У нас из тех 12 кампусов, которые строятся по формату ГЧП (государственно-частного партнерства - ред.), 51 процент - доля бизнеса", - сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов.
Он отметил, что инвестиции составили порядка 280 миллиардов рублей.
Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"
10 января, 16:35
