Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов
Чернышенко оценил долю бизнеса в проектах кампусов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доля бизнеса в проектах университетских кампусов, которые строятся по формату государственно-частного партнерства, составляет 51%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим большой интерес бизнеса. У нас из тех 12 кампусов, которые строятся по формату ГЧП (государственно-частного партнерства - ред.), 51 процент - доля бизнеса", - сказал Чернышенко в рамках открытия новых университетских кампусов. Он отметил, что инвестиции составили порядка 280 миллиардов рублей.
