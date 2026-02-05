Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года на фоне санкций почти на 44 миллиарда евро: товарооборот за 11 месяцев прошлого года оказался в семь раз ниже аналогичного периода 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкого статистического бюро Destatis. Так, по итогам 11 месяцев 2025 года немецкие компании поставили товаров на российский рынок на 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года. При этом из России немцы в январе-ноябре 2025 года импортировали товаров на 0,8 миллиарда евро против 26,2 миллиарда четырьмя годами ранее. В результате товарооборот по итогам минувшего года упал на 85,9% за четыре года, до 7,2 миллиарда евро в январе-ноябре минувшего года. "Разрыв экономических связей, действовавших десятилетиями, был болезнен. Для Германии это означает необходимость замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что привело к увеличению себестоимости производства", - заявила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы "Финам" Ольга Беленькая. Аналитик отметила, что в случае снятия санкций "часть немецкого бизнеса была бы заинтересована увеличить товарооборот с Россией". После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
08:45 05.02.2026
 
Торговля Германии с Россией сократилась на фоне санкций

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Торговля Германии с Россией сократилась за четыре года на фоне санкций почти на 44 миллиарда евро: товарооборот за 11 месяцев прошлого года оказался в семь раз ниже аналогичного периода 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкого статистического бюро Destatis.
Так, по итогам 11 месяцев 2025 года немецкие компании поставили товаров на российский рынок на 6,4 миллиарда евро против 24,7 миллиарда за аналогичный период 2021 года.
При этом из России немцы в январе-ноябре 2025 года импортировали товаров на 0,8 миллиарда евро против 26,2 миллиарда четырьмя годами ранее.
В результате товарооборот по итогам минувшего года упал на 85,9% за четыре года, до 7,2 миллиарда евро в январе-ноябре минувшего года.
"Разрыв экономических связей, действовавших десятилетиями, был болезнен. Для Германии это означает необходимость замещения относительно дешевых энергоресурсов более дорогими, что привело к увеличению себестоимости производства", - заявила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы "Финам" Ольга Беленькая.
Аналитик отметила, что в случае снятия санкций "часть немецкого бизнеса была бы заинтересована увеличить товарооборот с Россией".
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
 
Заголовок открываемого материала