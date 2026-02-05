https://1prime.ru/20260205/dmitriev-867204956.html

Дмитриев рассказал о работе по восстановлению экономических отношений с США

Дмитриев рассказал о работе по восстановлению экономических отношений с США

2026-02-05T10:49+0300

россия

мировая экономика

сша

кирилл дмитриев

рфпи

в мире

АБУ-ДАБИ, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и США ведут активную работу по восстановлению экономических отношений, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ну, как вы знаете, совместно с администрацией президента (США Дональда - ред.) Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству", - сказал Дмитриев.

сша

