Дмитриев рассказал о работе по восстановлению экономических отношений с США
Дмитриев рассказал о работе по восстановлению экономических отношений с США - 05.02.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал о работе по восстановлению экономических отношений с США
05.02.2026, ПРАЙМ
АБУ-ДАБИ, 5 фев - ПРАЙМ. Россия и США ведут активную работу по восстановлению экономических отношений, сообщил журналистам глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ну, как вы знаете, совместно с администрацией президента (США Дональда - ред.) Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству", - сказал Дмитриев.
