Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша
2026-02-05T08:57+0300
2026-02-05T08:57+0300
рынок
сша
дональд трамп
джером пауэлл
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Доллар дорожает к мировым валютам в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать состояние рынка после выдвижения кандидатуры Кевина Уорша в председатели Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1788 доллара с 1,1805 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 156,85 иены с уровня прошлого закрытия в 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14% - до 97,78 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за новостями вокруг Федеральной резервной системы США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. "Доллар получил новый импульс благодаря выдвижению кандидатуры Уорша, и валюта смогла продолжить движение вперед ... Трейдеры теперь более осторожны в отношении золота в свете недавней крайней волатильности", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer). Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки.
рынок, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Рынок, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
08:57 05.02.2026
 
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша на пост главы ФРС США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Доллар дорожает к мировым валютам в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать состояние рынка после выдвижения кандидатуры Кевина Уорша в председатели Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1788 доллара с 1,1805 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 156,85 иены с уровня прошлого закрытия в 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14% - до 97,78 пункта.
Инвесторы продолжают наблюдать за новостями вокруг Федеральной резервной системы США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС.
"Доллар получил новый импульс благодаря выдвижению кандидатуры Уорша, и валюта смогла продолжить движение вперед ... Трейдеры теперь более осторожны в отношении золота в свете недавней крайней волатильности", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer).
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки.
 
