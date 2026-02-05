https://1prime.ru/20260205/dollar-867202352.html

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша - 05.02.2026, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне выдвижения Уорша

Доллар дорожает к мировым валютам в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать состояние рынка после выдвижения кандидатуры Кевина Уорша в председатели... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T08:57+0300

2026-02-05T08:57+0300

2026-02-05T08:57+0300

рынок

сша

дональд трамп

джером пауэлл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Доллар дорожает к мировым валютам в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать состояние рынка после выдвижения кандидатуры Кевина Уорша в председатели Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1788 доллара с 1,1805 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 156,85 иены с уровня прошлого закрытия в 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,14% - до 97,78 пункта. Инвесторы продолжают наблюдать за новостями вокруг Федеральной резервной системы США. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост главы ФРС. "Доллар получил новый импульс благодаря выдвижению кандидатуры Уорша, и валюта смогла продолжить движение вперед ... Трейдеры теперь более осторожны в отношении золота в свете недавней крайней волатильности", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика KCM по торговле Тима Уотерера (Tim Waterer). Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекают 15 мая 2026 года. Трамп неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки.

https://1prime.ru/20260205/serebro-867201691.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, дональд трамп, джером пауэлл