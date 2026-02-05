https://1prime.ru/20260205/dollar-867209431.html

Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года

Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года

2026-02-05T13:30+0300

2026-02-05T13:30+0300

2026-02-05T13:40+0300

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. ... Многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть", - сказал он журналистам. При этом Шохин отметил, что укрепление рубля радует. "Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире", - напомнил глава РСПП. При этом сейчас крепость рубля поддерживает рост его использования во внешнеэкономических расчетах, а также импортозамещение, что снижает запрос на импорт оборудования и готовых изделий, добавил Шохин. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.

