Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. ... Многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть", - сказал он журналистам. При этом Шохин отметил, что укрепление рубля радует. "Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире", - напомнил глава РСПП. При этом сейчас крепость рубля поддерживает рост его использования во внешнеэкономических расчетах, а также импортозамещение, что снижает запрос на импорт оборудования и готовых изделий, добавил Шохин. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ.
"Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. ... Многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть", - сказал он журналистам.
При этом сейчас крепость рубля поддерживает рост его использования во внешнеэкономических расчетах, а также импортозамещение, что снижает запрос на импорт оборудования и готовых изделий, добавил Шохин.
