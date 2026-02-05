Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/dollar-867209431.html
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года - 05.02.2026, ПРАЙМ
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года
Курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:30+0300
2026-02-05T13:40+0300
рф
александр шохин
антон силуанов
рспп
минфин
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. ... Многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть", - сказал он журналистам. При этом Шохин отметил, что укрепление рубля радует. "Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире", - напомнил глава РСПП. При этом сейчас крепость рубля поддерживает рост его использования во внешнеэкономических расчетах, а также импортозамещение, что снижает запрос на импорт оборудования и готовых изделий, добавил Шохин. Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.
https://1prime.ru/20260203/evro-867149470.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, александр шохин, антон силуанов, рспп, минфин, доллар
РФ, Александр Шохин, Антон Силуанов, РСПП, Минфин, доллар
13:30 05.02.2026 (обновлено: 13:40 05.02.2026)
 
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года

Шохин: курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может окрепнуть до 90 рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
"Укрепление рубля к концу года, по крайней мере, не будет иметь место. Дальше ему укрепляться некуда. ... Многие надеются на ориентир в 90 рублей за доллар, который к концу года может быть", - сказал он журналистам.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Евро слабо дорожает к доллару
3 февраля, 13:50
При этом Шохин отметил, что укрепление рубля радует. "Мы вошли в лидеры по крепости национальной валюты в мире", - напомнил глава РСПП.
При этом сейчас крепость рубля поддерживает рост его использования во внешнеэкономических расчетах, а также импортозамещение, что снижает запрос на импорт оборудования и готовых изделий, добавил Шохин.
Бюджет РФ на 2026 год рассчитан исходя из прогноза курса в 92,2 рубля за доллар. При этом глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что бюджет исполнит все обязательства независимо от курса рубля.
 
РФАлександр ШохинАнтон СилуановРСППМинфиндоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала