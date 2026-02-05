https://1prime.ru/20260205/domodedovo-867216313.html
ФАС отклонила жалобу на организацию торгов по продаже "Домодедово"
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после второго заседания отклонила жалобу на организацию торгов по продаже "Домодедово", теперь договор о передаче аэропорта новому владельцу может быть заключен, передает корреспондент РИА Новости с заседания комиссии. Жалоба на проведение аукциона по продаже аэропорта "Домодедово" была подана 27 января, сообщается на сайте ГИС "Торги". Первое заседание по ее рассмотрению прошло 3 февраля, на нем комиссия приняла решение продолжить рассмотрение жалобы на следующем заседании. Комиссия ФАС на заседании 5 февраля признала жалобу необоснованной. Заявитель сможет обжаловать это решение комиссии в судебном порядке в течение трех дней. Представитель организатора торгов ПАО "Банк ПСБ" в ходе заседания сообщила, что жалобу следует признать необоснованной, поскольку подать ее может только лицо, права которого были нарушены, при этом заявитель Е. Никитин таким лицом не является. "Обжаловать действия организатора торгов может только то лицо, права которого нарушаются действиями организатора торгов. Между тем, из жалобы и пояснений заявителя не следует, что действия банка повлекли или могли повлечь нарушение его прав, поскольку отсутствует доказательства, что заявитель имел реальный и действительный интерес и возможность для участия в процедуре. Между тем, из позиции заявителя следует, что жалоба подана в связи с наличием заинтересованности в защите прав иных лиц", - сказала представитель ПСБ. Позицию организатора поддержал представитель электронной площадки "РТС-тендер", которая сообщила, что заявитель не был зарегистрирован на площадке, а поэтому не мог участвовать в торгах. Сам заявитель дополнительной информации на заседании не сообщил, подтвердив свою позицию, озвученную на заседании 3 февраля. По его мнению, были нарушены сроки подачи заявок на участие в торгах, поскольку вместо требуемых 20 дней на подачу заявок была выделена всего неделя. Теперь организатор торгов имеет право заключить договор. Ранее этого сделать было нельзя, поскольку в случае заключения договора до принятия решения по жалобе этот договор был бы признан ничтожным. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", состоявшийся 29 января 2026 года, завершился победой дочерней компании аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", предложившей за актив 66,1 миллиарда рублей. Также в торгах участвовала структура аэропорта "Внуково", но по словам представителя пресс-службы "Внуково", они не стали повышать стоимость после предложения "Шереметьево", так как сочли ее слишком высокой.
