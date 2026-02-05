Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый ударный дрон "Провод" начал массово поступать в войска - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/dron-867201482.html
Новый ударный дрон "Провод" начал массово поступать в войска
Новый ударный дрон "Провод" начал массово поступать в войска - 05.02.2026, ПРАЙМ
Новый ударный дрон "Провод" начал массово поступать в войска
Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал массового поступать в войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T07:43+0300
2026-02-05T07:43+0300
технологии
андрей иванов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867201482.jpg?1770266607
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал массового поступать в войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов. "Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется "Провод", "Овод-Про", или "Провод"… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями", - сказал Иванов. По словам инженера, от расчетов войск беспилотных систем, оснащенных новыми дронами, уже поступают положительные отзывы. "И мы уже сейчас получаем много обратной связи, много видео применений, успешного применения, и (мы) продолжаем отгрузки именно по данному устройству", - подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА "Овод".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, андрей иванов
Технологии, Андрей Иванов
07:43 05.02.2026
 
Новый ударный дрон "Провод" начал массово поступать в войска

Главный конструктор БПЛА "Овод" Иванов: в войска начали поступать новые ударные дроны

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне "Провод" начал массового поступать в войска, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
"Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон. Называется "Провод", "Овод-Про", или "Провод"… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями", - сказал Иванов.
По словам инженера, от расчетов войск беспилотных систем, оснащенных новыми дронами, уже поступают положительные отзывы.
"И мы уже сейчас получаем много обратной связи, много видео применений, успешного применения, и (мы) продолжаем отгрузки именно по данному устройству", - подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА "Овод".
 
ТехнологииАндрей Иванов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала