В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ - 05.02.2026
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ
Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
ПРАЙМ
Новости
12:39 05.02.2026
 
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ

Песков: Россия негативно оценивает окончание действия ДСНВ

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности, заявил Песков
3 февраля, 13:05
 
