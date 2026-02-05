https://1prime.ru/20260205/dsnv-867208053.html
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ
В Кремле прокомментировали истечение срока действия ДСНВ
Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Действие ДСНВ заканчивается, Россия оценивает это негативно и выражает сожаление в этой связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. "Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
