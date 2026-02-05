Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле - 05.02.2026, ПРАЙМ
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле - 05.02.2026, ПРАЙМ
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T12:41+0300
2026-02-05T12:41+0300
россия
рф
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ. "Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
рф
сша
россия, рф, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:41 05.02.2026
 
Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле

Песков: инициатива России по ДСНВ осталась без ответа

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
"Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков
3 февраля, 09:33
3 февраля, 09:33
 
РОССИЯ РФ США Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп
 
 
