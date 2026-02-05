https://1prime.ru/20260205/dsnv-867208348.html

Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявили в Кремле

05.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Инициатива России по ДСНВ осталась без ответа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока действия договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ. "Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, каким в Кремле видят дальнейшее развитие темы ДСНВ.

