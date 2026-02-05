https://1prime.ru/20260205/dsnv-867208486.html
В Кремле рассказали, когда договор СНВ прекратит действовать
Договор СНВ прекратит свое действие в четверг, 5 февраля, по истечении суток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Договор СНВ прекратит свое действие в четверг, 5 февраля, по истечении суток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня все, сегодня закончится день, он (ДСНВ, СНВ-3 - ред.) прекратит свое действие", - сказал Песков журналистам. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
