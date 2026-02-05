https://1prime.ru/20260205/dsnv-867208486.html

В Кремле рассказали, когда договор СНВ прекратит действовать

В Кремле рассказали, когда договор СНВ прекратит действовать - 05.02.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, когда договор СНВ прекратит действовать

Договор СНВ прекратит свое действие в четверг, 5 февраля, по истечении суток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T12:46+0300

2026-02-05T12:46+0300

2026-02-05T12:46+0300

россия

рф

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/30/827283098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f243acdcfaa995b9a98f3f4088cb4a76.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Договор СНВ прекратит свое действие в четверг, 5 февраля, по истечении суток, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня все, сегодня закончится день, он (ДСНВ, СНВ-3 - ред.) прекратит свое действие", - сказал Песков журналистам. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп