https://1prime.ru/20260205/dsnv-867218276.html

Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода - 05.02.2026, ПРАЙМ

Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T17:38+0300

2026-02-05T17:38+0300

2026-02-05T17:38+0300

россия

сша

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода на время переговоров, сообщил в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. "Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - написал он в Х.

https://1prime.ru/20250923/peskov-862657551.html

сша

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, абу-даби