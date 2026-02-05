https://1prime.ru/20260205/dsnv-867218276.html
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода - 05.02.2026, ПРАЙМ
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода
Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических | 05.02.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода на время переговоров, сообщил в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. "Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - написал он в Х.
