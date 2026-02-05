Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода - 05.02.2026
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода - 05.02.2026, ПРАЙМ
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода
Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:38+0300
2026-02-05T17:38+0300
россия
сша
абу-даби
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода на время переговоров, сообщил в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. "Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - написал он в Х.
сша
абу-даби
россия, сша, абу-даби
РОССИЯ, США, Абу-Даби
17:38 05.02.2026
 
Axios: Россия и США договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

Axios: Россия и США в Абу-Даби договорились соблюдать ДСНВ еще полгода

ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Представители России и США в Абу-Даби договорились, что обе страны будут соблюдать условия прекратившего действие 5 февраля Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще как минимум полгода на время переговоров, сообщил в четверг журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник.
"Информированный источник сказал, что практическим итогом стало то, что США и Россия согласятся соблюдать условия сделки еще как минимум шесть месяцев, в течение которых будут идти переговоры о потенциальной новой сделке", - написал он в Х.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков ответил, возможно ли согласовать новый договор об СНВ
23 сентября 2025, 13:15
 
РОССИЯ США Абу-Даби
 
 
