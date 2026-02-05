Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР - 05.02.2026, ПРАЙМ
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР - 05.02.2026, ПРАЙМ
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР
Экономика России несмотря на санкции развивается, российский бизнес готов выходить на новые рынки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:24+0300
2026-02-05T22:24+0300
экономика
россия
рф
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_94496885ff3f244eeb69a7b1e6538df0.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Экономика России несмотря на санкции развивается, российский бизнес готов выходить на новые рынки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сама по себе российская экономика несмотря на все введенные санкции остается устойчивой, бизнес развивается, готов выходить на новые рынки, готов реализовывать проекты", - сказал Решетников в ходе бизнес-форума, который проходит в рамках восьмого заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилиа.
россия, рф, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, РФ, Максим Решетников
22:24 05.02.2026
 
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР

Глава МЭР Решетников: экономика России развивается, бизнес готов выходить на новые рынки

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Экономика России несмотря на санкции развивается, российский бизнес готов выходить на новые рынки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Сама по себе российская экономика несмотря на все введенные санкции остается устойчивой, бизнес развивается, готов выходить на новые рынки, готов реализовывать проекты", - сказал Решетников в ходе бизнес-форума, который проходит в рамках восьмого заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилиа.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Объем ФНБ за январь вырос на 224,09 млрд рублей
21:08
21:08
 
ЭкономикаРОССИЯРФМаксим Решетников
 
 
