Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР - 05.02.2026, ПРАЙМ
Российская экономика развивается, несмотря на санкции, заявил глава МЭР
Экономика России несмотря на санкции развивается, российский бизнес готов выходить на новые рынки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:24+0300
2026-02-05T22:24+0300
2026-02-05T22:24+0300
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Экономика России несмотря на санкции развивается, российский бизнес готов выходить на новые рынки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сама по себе российская экономика несмотря на все введенные санкции остается устойчивой, бизнес развивается, готов выходить на новые рынки, готов реализовывать проекты", - сказал Решетников в ходе бизнес-форума, который проходит в рамках восьмого заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству в Бразилиа.
