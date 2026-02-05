https://1prime.ru/20260205/ekspert-867194773.html
Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ
Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ - 05.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ
Китай пока не готов участвовать в переговорах по ограничению стратегических вооружений, потому что значительно отстает от США по их количеству, но Пекин мог бы... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T00:34+0300
2026-02-05T00:34+0300
2026-02-05T00:34+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
пекин
владимир путин
дональд трамп
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867194773.jpg?1770240856
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Китай пока не готов участвовать в переговорах по ограничению стратегических вооружений, потому что значительно отстает от США по их количеству, но Пекин мог бы присоединиться к диалогу, если бы Вашингтон предложил такую формулу, которая будет учитывать интересы КНР в сфере безопасности, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие 5 февраля. Ранее США неоднократно заявляли, что хотели бы, чтобы Китай присоединился к переговорам по ядерному разоружению, однако в Пекине такие требования Вашингтона считают неразумными.
"Пока Китай очень значительно отстает от США по количеству именно стратегических ядерных вооружений. Китай будет более склонен участвовать в переговорах (о сокращении ядерного вооружения - ред.), когда подойдет ближе к уровням США. Потому что каждое государство заинтересовано в том, чтобы зафиксировать в этом договоре не свое отставание, а примерное равенство", - сказал он.
При этом Арбатов считает, что Китай мог бы присоединиться к подобному договору, если бы американцы предложили КНР такую формулу соглашения, которая бы учитывала интересы безопасности Пекина.
"Я не вижу никаких принципиальных причин, по которым Китай никогда не примет в этом участие. Со временем примет. Американцы могли бы этому содействовать, если бы они предложили Китаю такую формулу соглашения, которая не легализовала бы отставание Китая, и которая бы ясно и заметно укрепляла его безопасность, чем будь то отсутствие договора, пока американцы такую формулу не придумали", - пояснил он.
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, пекин, владимир путин, дональд трамп, ран
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Владимир Путин, Дональд Трамп, РАН
Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ
Академик Арбатов: Китай не готов участвовать в переговорах по ограничению вооружений
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Китай пока не готов участвовать в переговорах по ограничению стратегических вооружений, потому что значительно отстает от США по их количеству, но Пекин мог бы присоединиться к диалогу, если бы Вашингтон предложил такую формулу, которая будет учитывать интересы КНР в сфере безопасности, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие 5 февраля. Ранее США неоднократно заявляли, что хотели бы, чтобы Китай присоединился к переговорам по ядерному разоружению, однако в Пекине такие требования Вашингтона считают неразумными.
"Пока Китай очень значительно отстает от США по количеству именно стратегических ядерных вооружений. Китай будет более склонен участвовать в переговорах (о сокращении ядерного вооружения - ред.), когда подойдет ближе к уровням США. Потому что каждое государство заинтересовано в том, чтобы зафиксировать в этом договоре не свое отставание, а примерное равенство", - сказал он.
При этом Арбатов считает, что Китай мог бы присоединиться к подобному договору, если бы американцы предложили КНР такую формулу соглашения, которая бы учитывала интересы безопасности Пекина.
"Я не вижу никаких принципиальных причин, по которым Китай никогда не примет в этом участие. Со временем примет. Американцы могли бы этому содействовать, если бы они предложили Китаю такую формулу соглашения, которая не легализовала бы отставание Китая, и которая бы ясно и заметно укрепляла его безопасность, чем будь то отсутствие договора, пока американцы такую формулу не придумали", - пояснил он.
Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.