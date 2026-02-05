https://1prime.ru/20260205/ekspert-867194773.html

Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ

Эксперт оценил шансы Китая на участие в переговорах по СНВ

2026-02-05T00:34+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Китай пока не готов участвовать в переговорах по ограничению стратегических вооружений, потому что значительно отстает от США по их количеству, но Пекин мог бы присоединиться к диалогу, если бы Вашингтон предложил такую формулу, которая будет учитывать интересы КНР в сфере безопасности, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов. Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений прекратил действие 5 февраля. Ранее США неоднократно заявляли, что хотели бы, чтобы Китай присоединился к переговорам по ядерному разоружению, однако в Пекине такие требования Вашингтона считают неразумными. "Пока Китай очень значительно отстает от США по количеству именно стратегических ядерных вооружений. Китай будет более склонен участвовать в переговорах (о сокращении ядерного вооружения - ред.), когда подойдет ближе к уровням США. Потому что каждое государство заинтересовано в том, чтобы зафиксировать в этом договоре не свое отставание, а примерное равенство", - сказал он. При этом Арбатов считает, что Китай мог бы присоединиться к подобному договору, если бы американцы предложили КНР такую формулу соглашения, которая бы учитывала интересы безопасности Пекина. "Я не вижу никаких принципиальных причин, по которым Китай никогда не примет в этом участие. Со временем примет. Американцы могли бы этому содействовать, если бы они предложили Китаю такую формулу соглашения, которая не легализовала бы отставание Китая, и которая бы ясно и заметно укрепляла его безопасность, чем будь то отсутствие договора, пока американцы такую формулу не придумали", - пояснил он. Срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

