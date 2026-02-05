https://1prime.ru/20260205/ekspert-867197003.html

Эксперт оценил вероятность возобновления диалога между Россией и США

Эксперт оценил вероятность возобновления диалога между Россией и США

РИМ, 5 фев - ПРАЙМ. Истечение срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) теоретически может создать условия для возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости президент итальянской Ассоциации жертв обеднённого урана, глава исследовательского центра "Военная обсерватория" Доменико Леджиеро (Domenico Leggiero). "Завершение действия СНВ-3 могло бы иметь позитивный эффект в том смысле, что подтолкнуло бы стороны к переговорам - по крайней мере внешне", - считает эксперт. По его словам, сегодня и США, и Россия осознают, что эпоха биполярного мира осталась в прошлом. "С усилением роли Китая и Индии мировая система смещается в сторону многополярности. В этих условиях договоренности исключительно между Вашингтоном и Москвой частично теряют прежнее значение", - отметил Леджиеро. Эксперт также выразил мнение, что российское руководство демонстрирует готовность к политическому диалогу с США. Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

