https://1prime.ru/20260205/ekspert-867197355.html

Эксперт призвал к системному переговорному процессу по СНВ-3

Эксперт призвал к системному переговорному процессу по СНВ-3 - 05.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт призвал к системному переговорному процессу по СНВ-3

Системный переговорный процесс необходим для детальной проработки параметров будущего соглашения, которое могло бы заменить или дополнить Договор о... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T03:44+0300

2026-02-05T03:44+0300

2026-02-05T03:44+0300

экономика

сша

китай

великобритания

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197355.jpg?1770252271

ВЕНА, 5 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Системный переговорный процесс необходим для детальной проработки параметров будущего соглашения, которое могло бы заменить или дополнить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения (VCDNP) Николай Соков. Эксперт считает, что сам по себе договор не смог бы предотвратить будущие гонки вооружений - "международная обстановка крайне неопределённа, ядерный баланс подвижен, поэтому некоторый уровень конкуренции был бы практически неизбежен, даже ценой выхода из договора". "Делегации должны вести длительную, постоянную работу, встречаясь на регулярной основе для детальной проработки параметров будущего соглашения. Саммиты и встречи на высоком уровне не способны заменить такую системную работу за закрытыми дверями", - отметил эксперт. Он добавил, что позднее станет понятно, следует ли подключать к переговорам Китай, Великобританию и Францию. Также, по его мнению, необходимо модернизировать режим снижения рисков. "Меры, разработанные еще во времена холодной войны, сегодня уже недостаточны - например, они не охватывают крылатые ракеты и дальнобойные обычные вооружения", - добавил Соков. Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

сша

китай

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, китай, великобритания, владимир путин, дмитрий песков