Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе - 05.02.2026
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе
2026-02-05T04:17+0300
2026-02-05T04:17+0300
технологии
экономика
финансы
ран
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин. По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым. "У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН. Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы. "Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.
Новости
технологии, финансы, ран
Технологии, Экономика, Финансы, РАН
04:17 05.02.2026
 
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе

Глава ИЭ РАН Головнин: IT-специалисты могут ожидать повышения зарплаты в 2026 году

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин.
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
"У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
"Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.
 
ЭкономикаТехнологииФинансыРАН
 
 
