https://1prime.ru/20260205/ekspert-867197690.html
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе - 05.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе
Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T04:17+0300
2026-02-05T04:17+0300
2026-02-05T04:17+0300
технологии
экономика
финансы
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197690.jpg?1770254266
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин.
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
"У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
"Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, ран
Технологии, Экономика, Финансы, РАН
Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе
Глава ИЭ РАН Головнин: IT-специалисты могут ожидать повышения зарплаты в 2026 году
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин.
По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым.
"У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН.
Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы.
"Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.