Эксперт оценил перспективы повышения зарплат в IT секторе

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Сотрудники IT сектора в части разработки программного обеспечения, особенно специалисты по нейросетям и кибербезопасности могут ожидать повышения заработной платы в 2026 году, рассказал в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "В IT секторе в части разработки программного обеспечения - особенно специалистов по нейросетям и кибербезопасности - там, конечно, наиболее вероятны высокие темпы прироста зарплаты. Это наиболее перспективные именно квалифицированные специалисты", - сказал Головнин. По его словам, это не означает, что неквалифицированный труд не может быть высокооплачиваемым. "У нас постоянно говорят, например, о высоких зарплатах курьеров, но надо понимать, что одновременно это и достаточно тяжелые условия труда", - отметил глава ИЭ РАН. Он добавил, что в оборонно-промышленном комплексе, который будет в этом году активно работать, можно ожидать повышения заработной платы. "Соответственно, там тоже будет необходимость поддерживать повышенные зарплаты, чтобы привлекать специалистов", - подчеркнул Головнин.

