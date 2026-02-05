Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о росте числа резюме на вахтовые позиции среди молодежи - 05.02.2026
Эксперты рассказали о росте числа резюме на вахтовые позиции среди молодежи
Эксперты рассказали о росте числа резюме на вахтовые позиции среди молодежи - 05.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте числа резюме на вахтовые позиции среди молодежи
Число резюме на вахтовые позиции в прошлом году среди молодежи в возрасте 18-24 лет выросло почти вдвое, а средние зарплатные ожидания почти достигли 118 тысяч... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Число резюме на вахтовые позиции в прошлом году среди молодежи в возрасте 18-24 лет выросло почти вдвое, а средние зарплатные ожидания почти достигли 118 тысяч рублей в месяц, выяснила "Авито Работа" (исследование есть у РИА Новости). "На фоне растущей мобильности молодых соискателей и их готовности работать в удаленных регионах эксперты "Авито Работы" проанализировали динамику резюме на вахтовые позиции среди кандидатов в возрасте 18-24 лет", - говорится в исследовании. Согласно данным платформы, в 2025 году число таких резюме увеличилось на 97% по сравнению с предыдущим годом, а средние зарплатные ожидания соискателей достигли 117 907 рублей в месяц, уточняется там. Сильнее всего выросло число резюме среди молодых соискателей на позициях комплектовщика: число анкет увеличилось на 168% за год, при этом кандидаты рассчитывали в среднем на 123 227 рублей в месяц. Второе и третье место разделяют специальности монтажника и электромонтажника - рост количества опубликованных резюме составил 163% и 129%, а средние зарплатные ожидания достигли 164 201 и 137 750 рублей в месяц соответственно. "Необходимо отметить, что молодые соискатели выбирают эти профессии с вахтовой занятостью для получения практического опыта и последующей реализации себя как начинающего специалиста в этой сфере", - добавили в "Авито Работе". На четвертом месте оказалась профессия сварщика - количество резюме по этой специальности среди молодежи увеличилось на 120% - молодые соискатели рассчитывали в среднем на 141 602 рублей в месяц. Пятерку лидеров замыкают повара: на 111% выросло количество заполненных анкет, здесь зарплатные ожидания составили в среднем 106 075 рублей в месяц. "Представители поколения Z чаще готовы рассматривать переезд и работу в удаленных регионах, если это дает понятные и быстрые результаты - стабильный доход, практический опыт и возможность увидеть эффект своего труда "здесь и сейчас", - приводятся в сообщении слова директора категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрея Кучеренкова. По его словам, вахта становится для молодых специалистов способом быстро войти в профессию, особенно в промышленности, строительстве, добывающих отраслях и инфраструктурных проектах. Для работодателей же это значимое преимущество: компании получают доступ к новым работникам и могут быстрее закрывать свои кадровые потребности. Согласно аналитике сервиса, число вахтовых вакансий больше всего выросло в Сахалинской (+144%), Магаданской области (+116%) и Якутии (+74%).
