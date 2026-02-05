https://1prime.ru/20260205/estoniya-867217534.html
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине - 05.02.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
мировая экономика
европа
эстония
украина
россия
фридрих мерц
владимир путин
мид
ес
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции", — приводит его слова издание ERR.Он утверждает, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
https://1prime.ru/20260205/makron-867217232.html
https://1prime.ru/20260205/nato-867217087.html
европа
эстония
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, эстония, украина, россия, фридрих мерц, владимир путин, мид, ес, эммануэль макрон
Мировая экономика, ЕВРОПА, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, МИД, ЕС, Эммануэль Макрон
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Эстонии Цахкна выступил против диалога глав стран Европы с Путиным