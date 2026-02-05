https://1prime.ru/20260205/estoniya-867217534.html

Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции", — приводит его слова издание ERR.Он утверждает, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.

