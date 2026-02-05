Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине - 05.02.2026
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине - 05.02.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине
Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:20+0300
2026-02-05T17:20+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна."Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции", — приводит его слова издание ERR.Он утверждает, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
17:20 05.02.2026
 
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Эстонии Цахкна выступил против диалога глав стран Европы с Путиным

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
Флаг Эстонии. Архивное фото
© Unsplash/Stanislav Rabunski
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Европа не должна вести диалог с Владимиром Путиным, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Желание начать диалог с Кремлем и налаживать хорошие отношения с Путиным губительно для Украины, напрямую угрожает безопасности Европы и полностью противоречит текущей европейской политике давления и изоляции", — приводит его слова издание ERR.
Он утверждает, что возобновление отношений с Россией не поможет Европе.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Мировая экономикаЕВРОПАЭСТОНИЯУКРАИНАРОССИЯФридрих МерцВладимир ПутинМИДЕСЭммануэль Макрон
 
 
