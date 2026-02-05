https://1prime.ru/20260205/evro-867211018.html
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы - 05.02.2026, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы
Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T14:12+0300
2026-02-05T14:12+0300
2026-02-05T14:12+0300
рынок
торги
европа
сша
ес
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210863_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_840b5a10b3e9938ff587b33cc0cfa068.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1791 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1805 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время растёт до 157,18 иены со 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18% - до 97,82 пункта. В четверг инвесторы обратили внимание на европейскую статистику. Так, объем розничных продаж в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем в Евросоюзе и в зоне евро. Также позднее в четверг ожидается публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Прогнозируется, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых.
https://1prime.ru/20260205/dollar-867209431.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210863_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_51587fbf3360d1f11df0ec4494d932e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, европа, сша, ес, ецб
Рынок, Торги, ЕВРОПА, США, ЕС, ЕЦБ
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы
Евро дешевеет к доллару на статистике о резком падении розничных продаж в Европе