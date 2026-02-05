Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы - 05.02.2026
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1791 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1805 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время растёт до 157,18 иены со 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18% - до 97,82 пункта. В четверг инвесторы обратили внимание на европейскую статистику. Так, объем розничных продаж в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем в Евросоюзе и в зоне евро. Также позднее в четверг ожидается публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Прогнозируется, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых.
14:12 05.02.2026
 
Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы

Евро дешевеет к доллару на статистике о резком падении розничных продаж в Европе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Знак евро. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1791 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1805 доллара за евро.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Шохин предсказал укрепление курса доллара к концу года
13:30
Курс доллара к иене в то же время растёт до 157,18 иены со 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18% - до 97,82 пункта.
В четверг инвесторы обратили внимание на европейскую статистику. Так, объем розничных продаж в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем в Евросоюзе и в зоне евро.
Также позднее в четверг ожидается публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Прогнозируется, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых.
 
