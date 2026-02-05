https://1prime.ru/20260205/evro-867211018.html

Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы

05.02.2026, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару на статистике из Европы

Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре,... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T14:12+0300

2026-02-05T14:12+0300

2026-02-05T14:12+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в четверг днем после публикации данных о неожиданно резком падении розничных продаж в Европе в декабре, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1791 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1805 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время растёт до 157,18 иены со 156,69 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,18% - до 97,82 пункта. В четверг инвесторы обратили внимание на европейскую статистику. Так, объем розничных продаж в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем в Евросоюзе и в зоне евро. Также позднее в четверг ожидается публикация итогов заседания Европейского центрального банка. Прогнозируется, что ЕЦБ сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых.

