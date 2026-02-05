https://1prime.ru/20260205/finlyandiya-867200773.html

В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) создает рискованную ситуацию, пишет финское издание Iltalehti. "Президент США Дональд Трамп снова играет в опасную игру. На этот раз речь идет не о захвате территорий, принадлежащих союзнику по НАТО, а о такой мелочи, как ядерное оружие", — говорится в материале.Как утверждает газета, мир может столкнуться с новой реальностью, когда не будет существовать соглашения, ограничивающего ядерные запасы двух ведущих ядерных держав. "Причина сложившейся ситуации, судя по выступлениям Трампа, очевидна: он хочет, чтобы Китай, который в этом тысячелетии быстро превратился в опасного конкурента Соединенных Штатов, присоединился к соглашению", — говорится в материале.Срок действия соглашения между Россией и США, известного как СНВ-3, истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова соблюдать ограничения, указанные в договоре, еще год после его завершения. Это предложение все еще актуально, однако ответ от США пока не поступил, сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что завершение действия СНВ-3 может негативно отразиться на глобальной стратегической стабильности, а российская инициатива остается открытой для обсуждения.

