Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/finlyandiya-867200773.html
В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России
В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России
Решение президента США Дональда Трампа не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) создает рискованную ситуацию,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T07:20+0300
2026-02-05T07:20+0300
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) создает рискованную ситуацию, пишет финское издание Iltalehti. "Президент США Дональд Трамп снова играет в опасную игру. На этот раз речь идет не о захвате территорий, принадлежащих союзнику по НАТО, а о такой мелочи, как ядерное оружие", — говорится в материале.Как утверждает газета, мир может столкнуться с новой реальностью, когда не будет существовать соглашения, ограничивающего ядерные запасы двух ведущих ядерных держав. "Причина сложившейся ситуации, судя по выступлениям Трампа, очевидна: он хочет, чтобы Китай, который в этом тысячелетии быстро превратился в опасного конкурента Соединенных Штатов, присоединился к соглашению", — говорится в материале.Срок действия соглашения между Россией и США, известного как СНВ-3, истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова соблюдать ограничения, указанные в договоре, еще год после его завершения. Это предложение все еще актуально, однако ответ от США пока не поступил, сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что завершение действия СНВ-3 может негативно отразиться на глобальной стратегической стабильности, а российская инициатива остается открытой для обсуждения.
https://1prime.ru/20260203/peskov-867147023.html
https://1prime.ru/20260203/dsnv-867142345.html
https://1prime.ru/20260127/medvedev-866943478.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
07:20 05.02.2026
 
В Финляндии пришли в ужас из-за ситуации, развязавшей 5 февраля руки России

Iltalehti: Трамп играет в опасную игру, не став продлевать ДСНВ

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) создает рискованную ситуацию, пишет финское издание Iltalehti.
"Президент США Дональд Трамп снова играет в опасную игру. На этот раз речь идет не о захвате территорий, принадлежащих союзнику по НАТО, а о такой мелочи, как ядерное оружие", — говорится в материале.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Истечение срока ДСНВ плохо скажется на безопасности, заявил Песков
3 февраля, 13:05
Как утверждает газета, мир может столкнуться с новой реальностью, когда не будет существовать соглашения, ограничивающего ядерные запасы двух ведущих ядерных держав.
"Причина сложившейся ситуации, судя по выступлениям Трампа, очевидна: он хочет, чтобы Китай, который в этом тысячелетии быстро превратился в опасного конкурента Соединенных Штатов, присоединился к соглашению", — говорится в материале.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Россия не будет направлять США демарши об ответе по ДСНВ, заявил Рябков
3 февраля, 09:33
Срок действия соглашения между Россией и США, известного как СНВ-3, истек 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова соблюдать ограничения, указанные в договоре, еще год после его завершения. Это предложение все еще актуально, однако ответ от США пока не поступил, сообщает представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что завершение действия СНВ-3 может негативно отразиться на глобальной стратегической стабильности, а российская инициатива остается открытой для обсуждения.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Заявление Медведева о ДСНВ вызвало реакцию в США
27 января, 14:51
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала