Глава МИД Финляндии выступила с нападками на Россию - 05.02.2026
Глава МИД Финляндии выступила с нападками на Россию
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен охарактеризовала Россию как постоянную угрозу для Евросоюза, о чем сообщает ведомство в социальной сети X. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен охарактеризовала Россию как постоянную угрозу для Евросоюза, о чем сообщает ведомство в социальной сети X. "Рады приветствовать главу Еврокомиссии Каю Каллас в Финляндии. Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности. Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность", — заявила она.В последние годы Россия неоднократно высказывала озабоченность в связи с усиленной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свои силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время, в Кремле подчеркивают, что Москва никому не угрожает, но не оставит без ответа действия, которые могут представлять угрозу ее интересам. Тем не менее, Россия остается открытой для диалога на основе равноправия и призывает Запад отказаться от милитаризации континента. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена нападать на кого-либо. Он утверждает, что западные политики постоянно запугивают свои страны вымышленной угрозой
Глава МИД Финляндии выступила с нападками на Россию

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен охарактеризовала Россию как постоянную угрозу для Евросоюза, о чем сообщает ведомство в социальной сети X.
"Рады приветствовать главу Еврокомиссии Каю Каллас в Финляндии. Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности. Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность", — заявила она.
В последние годы Россия неоднократно высказывала озабоченность в связи с усиленной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свои силы, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время, в Кремле подчеркивают, что Москва никому не угрожает, но не оставит без ответа действия, которые могут представлять угрозу ее интересам. Тем не менее, Россия остается открытой для диалога на основе равноправия и призывает Запад отказаться от милитаризации континента.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не намерена нападать на кого-либо. Он утверждает, что западные политики постоянно запугивают свои страны вымышленной угрозой
