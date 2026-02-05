Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии закатили истерику после шага против России - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/finny-867226707.html
В Финляндии закатили истерику после шага против России
В Финляндии закатили истерику после шага против России - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии закатили истерику после шага против России
Финляндия выбрала очень опасный маршрут в отношениях с Россией, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:34+0300
2026-02-05T22:34+0300
финляндия
россия
украина
хельсинки
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Финляндия выбрала очень опасный маршрут в отношениях с Россией, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки направить Киеву новый пакет помощи на 43 миллиона евро."Вскоре (президент Финляндии Александр — Прим. ред.) Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией. Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета. &lt;…&gt; Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий", — подчеркнул он в соцсети X.Политик отметил, что с момента вступления Финляндии в НАТО позиция Хельсинки по отношению к России "становится все более агрессивной как в риторике, так и в действиях".В четверг министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки направят Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
финляндия
украина
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, украина, хельсинки, нато
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Хельсинки, НАТО
22:34 05.02.2026
 
В Финляндии закатили истерику после шага против России

Политик Мема: Финляндия выбрала очень рискованный путь в отношениях с РФ

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Финляндия выбрала очень опасный маршрут в отношениях с Россией, высказался член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя решение Хельсинки направить Киеву новый пакет помощи на 43 миллиона евро.
"Вскоре (президент Финляндии Александр — Прим. ред.) Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией. Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета. <…> Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий", — подчеркнул он в соцсети X.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Политик отметил, что с момента вступления Финляндии в НАТО позиция Хельсинки по отношению к России "становится все более агрессивной как в риторике, так и в действиях".
В четверг министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки направят Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки военной помощи, как и в случае всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает. По данным минобороны Финляндии, страна уже поставила Украине оборонную продукцию в общей сложности на 3,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
 
ФИНЛЯНДИЯРОССИЯУКРАИНАХельсинкиНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала