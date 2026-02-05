https://1prime.ru/20260205/forum-867226227.html

Мишустин принял участие в российско-бразильском бизнес-форуме

2026-02-05

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в российско-бразильском бизнес-форуме вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского правительства ранее прибыл с визитом в Бразилию. В столице страны в этот день состоялось восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которую возглавляют Мишустин и Алкмин. Оба они после заседания приняли участие в бизнес-форуме, который проходит на полях работы комиссии. Организаторами форума выступили советы предпринимателей Россия – Бразилия и Бразилия – Россия, МИД Бразилии и бразильское агентство по развитию экспорта ApexBrasil. Участники бизнес-форума обсудят вопросы укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Дискуссии будут посвящены расширению торговли, логистики и платежей, инструментов поощрения и защиты инвестиций, вопросам устойчивого земледелия, поставок продовольствия, инноваций в области промышленности, энергетики и фармацевтики. Программа форума включает три тематические панельные сессии с участием профильных федеральных министров России и Бразилии, а также переговоры по линии крупного и среднего бизнеса, руководителей государственных, дипломатических и общественных структур обеих стран. Российскую бизнес-делегацию на форуме представят главы 35 крупнейших отечественных компаний и деловых союзов. Это в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей, Российская ассоциация производителей удобрений, РЖД, Сбербанк, ФосАгро, Fesco. С бразильской стороны в форуме примут участие Бразильская конфедерация промышленности, Ассоциация экспортёров мяса Бразилии, Ассоциация химической промышленности Бразилии, продовольственная компания Minerva и другие. Предыдущий российско-бразильский бизнес-форум состоялся в июле 2025 года в Рио-де-Жанейро. Мероприятие тогда собрало более 200 представителей бизнеса и органов власти двух стран.

