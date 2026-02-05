Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фосагро" удвоила поставки минудобрений в Индию - 05.02.2026
"Фосагро" удвоила поставки минудобрений в Индию
"Фосагро" удвоила поставки минудобрений в Индию
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" в 2025 году удвоила поставки минеральных удобрений в Индию, до 2,65 миллиона тонн, что в 5,5 раз больше по сравнению с поставками 2021 года, заявил замгендиректора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. "Сегодня Индия - один из ключевых партнеров нашей компании. В 2025 году мы более чем удвоили объемы поставок минеральных удобрений в Индию год к году - 2,65 млн тонн против 1,26 млн тонн годом ранее. Это в 5,5 раз больше по сравнению с поставками 2021 года. Доля "Фосагро" в общем импорте фосфорных удобрений в Индию достигает 25%", - сказал он журналистам на полях Российско-Бразильского бизнес-форума в Бразилиа. "Фосагро" также нарастила поставки в Африку за год на 23%, до 909 тысяч тонн. По сравнению с показателями 2021 года - рост больше чем в 2 раза, добавил Стеркин. Основная часть экспорта приходится именно на страны БРИКС, продолжил он. "В сумме мы поставили в прошлом году в страны БРИКС 4,8 млн тонн - на 20% больше, чем годом ранее (4 млн тонн в 2024 году). Доля "Фосагро" в общем импорте фосфорных удобрений в БРИКС достигает 21%", - сказал Стеркин.
21:43 05.02.2026
 
"Фосагро" удвоила поставки минудобрений в Индию

"Фосагро" в 2025 году удвоила поставки минеральных удобрений в Индию, до 2,65 млн тонн

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания "Фосагро" в 2025 году удвоила поставки минеральных удобрений в Индию, до 2,65 миллиона тонн, что в 5,5 раз больше по сравнению с поставками 2021 года, заявил замгендиректора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин.
"Сегодня Индия - один из ключевых партнеров нашей компании. В 2025 году мы более чем удвоили объемы поставок минеральных удобрений в Индию год к году - 2,65 млн тонн против 1,26 млн тонн годом ранее. Это в 5,5 раз больше по сравнению с поставками 2021 года. Доля "Фосагро" в общем импорте фосфорных удобрений в Индию достигает 25%", - сказал он журналистам на полях Российско-Бразильского бизнес-форума в Бразилиа.
"Фосагро" также нарастила поставки в Африку за год на 23%, до 909 тысяч тонн. По сравнению с показателями 2021 года - рост больше чем в 2 раза, добавил Стеркин.
Основная часть экспорта приходится именно на страны БРИКС, продолжил он.
"В сумме мы поставили в прошлом году в страны БРИКС 4,8 млн тонн - на 20% больше, чем годом ранее (4 млн тонн в 2024 году). Доля "Фосагро" в общем импорте фосфорных удобрений в БРИКС достигает 21%", - сказал Стеркин.
ФАС согласовала торговые политики крупнейших производителей удобрений
10 ноября 2025, 10:33
10 ноября 2025, 10:33
 
