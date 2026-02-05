Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону
"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону
Французский президент Эммануэль Макрон стремится организовать телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T05:37+0300
2026-02-05T05:37+0300
мировая экономика
общество
москва
париж
сша
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон стремится организовать телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции, рассказал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с (Американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину", — пояснил он.По мнению Филиппо, Макрон ищет способ отвлечь внимание французов от своего конфликта с Маском и упоминаний в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна."Франция должна расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка", — посетовал Филиппо.Ранее Макрон сообщил, что ведется подготовка к его переговорам с Путиным на техническом уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Парижем идут рабочие контакты, но они пока не имеют особой значимости, и о конкретных переговорах между лидерами стран речи пока нет. Во вторник в французских офисах социальной сети Х проходят обыски, инициированные отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. Французская полиция также вызвала Илона Маска и бывшую гендиректорку Х Линду Яккарино для дачи показаний. На прошлой неделе РИА Новости, изучая новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, обнаружило, что имя президента Макрона встречается более 200 раз в материалах, связанных с делом против скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включая личную переписку.
мировая экономика, общество , москва, париж, сша, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
Мировая экономика, Общество , МОСКВА, Париж, США, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
05:37 05.02.2026
 
"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону

Филиппо: Макрон желает спасти карьеру за счет улучшения отношений с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон стремится организовать телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции, рассказал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с (Американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину", — пояснил он.
По мнению Филиппо, Макрон ищет способ отвлечь внимание французов от своего конфликта с Маском и упоминаний в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна.
"Франция должна расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка", — посетовал Филиппо.
Ранее Макрон сообщил, что ведется подготовка к его переговорам с Путиным на техническом уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Парижем идут рабочие контакты, но они пока не имеют особой значимости, и о конкретных переговорах между лидерами стран речи пока нет. Во вторник в французских офисах социальной сети Х проходят обыски, инициированные отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры.
Французская полиция также вызвала Илона Маска и бывшую гендиректорку Х Линду Яккарино для дачи показаний. На прошлой неделе РИА Новости, изучая новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, обнаружило, что имя президента Макрона встречается более 200 раз в материалах, связанных с делом против скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включая личную переписку.
Мировая экономикаОбществоМОСКВАПарижСШАЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
