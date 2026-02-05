https://1prime.ru/20260205/frantsiya-867199140.html

"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону

"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Звоните Путину": во Франции дали совет Макрону

Французский президент Эммануэль Макрон стремится организовать телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции,... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T05:37+0300

2026-02-05T05:37+0300

2026-02-05T05:37+0300

мировая экономика

общество

москва

париж

сша

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон стремится организовать телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои политические позиции, рассказал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с (Американским предпринимателем. — Прим. ред.) Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину", — пояснил он.По мнению Филиппо, Макрон ищет способ отвлечь внимание французов от своего конфликта с Маском и упоминаний в файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна."Франция должна расследовать связь между Макроном и Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Маска своими собственными органами правопорядка", — посетовал Филиппо.Ранее Макрон сообщил, что ведется подготовка к его переговорам с Путиным на техническом уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Парижем идут рабочие контакты, но они пока не имеют особой значимости, и о конкретных переговорах между лидерами стран речи пока нет. Во вторник в французских офисах социальной сети Х проходят обыски, инициированные отделом по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. Французская полиция также вызвала Илона Маска и бывшую гендиректорку Х Линду Яккарино для дачи показаний. На прошлой неделе РИА Новости, изучая новые документы, опубликованные Министерством юстиции США, обнаружило, что имя президента Макрона встречается более 200 раз в материалах, связанных с делом против скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, включая личную переписку.

https://1prime.ru/20260121/frantsiya-866730015.html

https://1prime.ru/20260120/makron-866716241.html

https://1prime.ru/20260203/makron-867164265.html

москва

париж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , москва, париж, сша, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков