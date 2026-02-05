https://1prime.ru/20260205/gatilov-867196159.html

Гатилов заявил, что Россия не получала сигналов от США по ДСНВ

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что Москва не получала сигналов от США в Женеве по предложению президента РФ Владимира Путина о соблюдении количественных потолков по ДНСВ. В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что официальный ответ от США на инициативу России по ДСНВ не поступил. "Сигналов от "местных" американцев по ДСНВ мы не получали. В ходе выступления на первом пленарном заседании Конференции по разоружению 2026 года США лишь вскользь упомянули сам факт скорого истечения срока действия данного инструмента. Официальной реакции на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о соблюдении количественных потолков по ДСНВ после 5 февраля 2026 года до сих пор не поступало", - сообщил Гатилов газете "Известия". Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.

