Цены на газ в Европе выросли на один процент

2026-02-05T20:28+0300

энергетика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли в четверг на 1% - до 413 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 415,1 доллара (+1,4%). Ценовой максимум составил 428,6 доллара (+4,7%), ценовой минимум - 408,9 доллара (-0,1%). Последние фьючерсы торговались по 412,5 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 409,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

