Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS

2026-02-05T04:23+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент Российской академии наук Геннадий Красников раскрыл тайну нашумевшей кометы 3I/ATLAS - ее аномальное поведение объяснялось тем, что она была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию солнечного ветра. "Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы - у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность "вылизана" солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца", - сказал Красников в интервью РИА Новости. "В этой связи она несколько аномально себя вела - меняла скорость своего вращения, менялся ее цвет. Но с научной точки зрения это все было объяснимо и понятно", - добавил он. Просто многие хотели здесь вызвать какой-то ажиотаж, что это инопланетный корабль - пусть это будут небылицы, но в сенсации хотелось верить, напомнил глава РАН. "Но возвращаясь к научной точке зрения - все давно было просчитано - орбита, степень опасности кометы, - и понятно, что она сейчас уходит дальше, к Юпитеру, и покидает нашу солнечную систему", - заключил он. НАСА заявляло, что телескопу "Хаббл" удалось запечатлеть комету 21 июля 2025 года, когда она была в 450 миллионах километров от Земли. Межзвездный объект 3l/ ATLAS в начале ноября находился в области видимости с Земли. В ряде зарубежных источников высказывались предположения, что комета может быть кораблем инопланетян. Сомнения в этой теории озвучил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который заявил, что не считает комету искусственной. О межзвездном объекте 3I/ ATLAS, который 19 декабря проходил ближайшую к Земле точку своей траектории, спросили и президента РФ Владимира Путина на прямой линии. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские ученые знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру, и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.

