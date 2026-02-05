https://1prime.ru/20260205/gosduma-867194581.html
В Госдуме предложили ввести механизм рассрочки оплаты отопления
2026-02-05T00:19+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил ввести механизм рассрочки оплаты отопления для социально уязвимых категорий граждан.
Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей", - сказано в письме.
По мнению автора, установление такого механизма позволит обеспечить соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости. Отмечается, что при этом сохраняется право граждан в любой момент полностью оплатить услугу без ограничений.
