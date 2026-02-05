Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить порядок оценки пенсионных прав - 05.02.2026
В Госдуме предложили изменить порядок оценки пенсионных прав
В Госдуме предложили изменить порядок оценки пенсионных прав - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить порядок оценки пенсионных прав
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T01:22+0300
2026-02-05T01:22+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867195569.jpg?1770243752
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается внести изменения в статью 30 закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", установив для указанных категорий работников возможность учитывать пенсионные права с применением повышенного коэффициента соотношения среднемесячного заработка к средней зарплате по стране. В настоящее время при конвертации пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года это соотношение учитывается не выше 1,2, за исключением граждан, проживавших или работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В пояснительной записке указывается, что в то же время пенсионное обеспечение работников плавсостава и рыбаков, не проживавших в северных районах (местностях), например в Калининградской области, осуществлялось на общих основаниях без учета их работы в особых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и широтах Арктической зоны, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости. "Ко мне обратились общественники из Калининградской "Ассоциации морских капитанов" с вполне обоснованным вопросом: почему моряки из того же Калининграда работали в северных районах, получали соответствующую "северную" надбавку к зарплате, но пенсию им назначают на общих основаниях? А ведь работа на судне в широтах Арктической зоны, например, это действительно тяжелый труд", - сказал Нилов РИА Новости. По его словам, касается это не только калининградцев, но и жителей других российских морских регионов. "Поэтому мы с коллегами взялись устранить эту несправедливость в пенсионном обеспечении работников плавсоставов и рыбаков. Ключевое звено нашего законопроекта - изменение подхода к оценке пенсионных прав соответствующих категорий. Для них предлагается применять повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране", - добавил депутат.
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
01:22 05.02.2026
 
В Госдуме предложили изменить порядок оценки пенсионных прав

Депутат Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для плавсостава

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить порядок оценки пенсионных прав для граждан, работавших в плавсоставе морского и речного флота, а также в рыбной промышленности.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, работавших в плавсоставе судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности", - сообщается в пояснительной записке к проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается внести изменения в статью 30 закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", установив для указанных категорий работников возможность учитывать пенсионные права с применением повышенного коэффициента соотношения среднемесячного заработка к средней зарплате по стране.
В настоящее время при конвертации пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года это соотношение учитывается не выше 1,2, за исключением граждан, проживавших или работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В пояснительной записке указывается, что в то же время пенсионное обеспечение работников плавсостава и рыбаков, не проживавших в северных районах (местностях), например в Калининградской области, осуществлялось на общих основаниях без учета их работы в особых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и широтах Арктической зоны, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости.
"Ко мне обратились общественники из Калининградской "Ассоциации морских капитанов" с вполне обоснованным вопросом: почему моряки из того же Калининграда работали в северных районах, получали соответствующую "северную" надбавку к зарплате, но пенсию им назначают на общих основаниях? А ведь работа на судне в широтах Арктической зоны, например, это действительно тяжелый труд", - сказал Нилов РИА Новости.
По его словам, касается это не только калининградцев, но и жителей других российских морских регионов.
"Поэтому мы с коллегами взялись устранить эту несправедливость в пенсионном обеспечении работников плавсоставов и рыбаков. Ключевое звено нашего законопроекта - изменение подхода к оценке пенсионных прав соответствующих категорий. Для них предлагается применять повышенное отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в стране", - добавил депутат.
 
