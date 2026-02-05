Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ICAN рассказали, что помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере
В ICAN рассказали, что помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим вопросам, заявил РИА Новости руководитель отдела связи Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. "Существование Договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта, укрепив доверие и улучшив взаимопонимание между представителями двух стран по вопросам, связанным с ядерным оружием", - сказал он. Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
россия, мировая экономика, сша, рф, владимир путин, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп
01:46 05.02.2026
 
В ICAN рассказали, что помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере

Глава отдела связи ICAN Бернетт: СНВ-3 снизил риск конфликта в ядерной сфере

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Существование договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта в ядерной сфере, а также укрепило доверие и улучшило взаимопонимание между Россией и США по этим вопросам, заявил РИА Новости руководитель отдела связи Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
"Существование Договора СНВ-3 помогло снизить риск конфликта, укрепив доверие и улучшив взаимопонимание между представителями двух стран по вопросам, связанным с ядерным оружием", - сказал он.
Срок действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
