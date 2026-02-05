https://1prime.ru/20260205/ican-867197534.html
ICAN призвала Россию и США начать переговоры по денуклеаризации
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) надеется на скорейшее начало переговоров России и США по денуклеаризации на фоне истечения срока действия договора СНВ-3, заявил РИА Новости руководитель отдела связи организации Алистер Бернетт.
"Завершение действия Договора СНВ-3 должно заставить Вашингтон и Москву задуматься о том, что нужно сделать для снижения, а затем и устранения риска ядерной войны. ICAN призывает Россию и США использовать этот момент для немедленного начала переговоров по денуклеаризации", - сказал он.
Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.
