https://1prime.ru/20260205/ican-867197534.html

ICAN призвала Россию и США начать переговоры по денуклеаризации

ICAN призвала Россию и США начать переговоры по денуклеаризации - 05.02.2026, ПРАЙМ

ICAN призвала Россию и США начать переговоры по денуклеаризации

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) надеется на скорейшее начало переговоров России и США по денуклеаризации на фоне истечения срока... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T04:11+0300

2026-02-05T04:11+0300

2026-02-05T04:11+0300

экономика

россия

сша

москва

вашингтон

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197534.jpg?1770253900

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) надеется на скорейшее начало переговоров России и США по денуклеаризации на фоне истечения срока действия договора СНВ-3, заявил РИА Новости руководитель отдела связи организации Алистер Бернетт. "Завершение действия Договора СНВ-3 должно заставить Вашингтон и Москву задуматься о том, что нужно сделать для снижения, а затем и устранения риска ядерной войны. ICAN призывает Россию и США использовать этот момент для немедленного начала переговоров по денуклеаризации", - сказал он. Срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле заявляли, что истечение срока ДСНВ плохо скажется на стратегической безопасности, предложение России остается на повестке дня.

сша

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, москва, вашингтон, владимир путин, дмитрий песков