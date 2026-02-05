https://1prime.ru/20260205/indeksy-867212215.html

Европейские фондовые индексы снижаются в четверг

2026-02-05T14:41+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в четверг, рынки ожидают публикацию итогов заседаний европейского и британского центральных банков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.24 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,37% относительно предыдущего закрытия, до 10 364,1 пункта, французский CAC 40 растёт на 0,28%, до 8 285,49 пункта, немецкий DAX снижается на 0,34%, до 24 568,7 пункта. В четверг станут известны решения регуляторов. Так, аналитики полагают, что британский центробанк сохранит значение учётной ставки на уровне 3,75% годовых, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - на уровне в 2,15% годовых. Также ранее в четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о розничных продажах в еврозоне: в декабре их объем снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем. Динамика оказалась сильнее, чем ожидали аналитики, предполагавшие сокращение показателя лишь на 0,2%. Акции металлургической компании ArcelorMittal в Германии дорожают на 2% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли, приходящейся на головную компанию, в 2,4 раза, до 3,152 миллиарда долларов, по итогам 2025 года. Выручка при этом выросла на 1,7% к аналогичному прошлогоднему периоду - до 14,971 миллиарда долларов. Бумаги датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S дешевеют в Великобритании на 7,12%. По итогам предыдущего года компания сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в 2,2 раза - до 2,725 миллиарда долларов. А в четвертом квартале компания и вовсе получила убыток в 70 миллионов долларов после прибыли годом ранее в 2,085 миллиарда долларов.

