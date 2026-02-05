Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях - 05.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях
Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях - 05.02.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях
Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода внутренних европейских данных, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода внутренних европейских данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,90% - до 10 309,22 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 238,17 пункта, немецкий DAX - на 0,46%, до 24 491,06 пункта. Аналитики обращают внимание на решения ряда финансовых регуляторов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Центробанк Великобритании по итогам февральского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых. Кроме того, в четверг была опубликована макроэкономическая статистика еврозоны. Объем розничных продаж в валютном блоке в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем. Трейдеры также оценили корпоративные данные. Выручка Shell за четвертый квартал снизилась на 3,3% в годовом выражении, до 64,093 миллиарда долларов, а чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составил 45,687 миллиарда долларов, что на 17,7% выше уровня конца 2024 года. По итогам дня акции компании снизились на 3%.
21:54 05.02.2026
 
Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях

Фондовые индексы Европы снизились по итогам дня после выхода внутренних европейских данных

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода внутренних европейских данных, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,90% - до 10 309,22 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 238,17 пункта, немецкий DAX - на 0,46%, до 24 491,06 пункта.
Аналитики обращают внимание на решения ряда финансовых регуляторов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%.
Центробанк Великобритании по итогам февральского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых.
Кроме того, в четверг была опубликована макроэкономическая статистика еврозоны. Объем розничных продаж в валютном блоке в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем.
Трейдеры также оценили корпоративные данные. Выручка Shell за четвертый квартал снизилась на 3,3% в годовом выражении, до 64,093 миллиарда долларов, а чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составил 45,687 миллиарда долларов, что на 17,7% выше уровня конца 2024 года. По итогам дня акции компании снизились на 3%.
