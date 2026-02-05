https://1prime.ru/20260205/indeksy-867225909.html

Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях

Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях - 05.02.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись снижением на внутренних новостях

Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода внутренних европейских данных, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T21:54+0300

2026-02-05T21:54+0300

2026-02-05T21:54+0300

экономика

рынок

индексы

европа

великобритания

dax

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились после выхода внутренних европейских данных, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,90% - до 10 309,22 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 8 238,17 пункта, немецкий DAX - на 0,46%, до 24 491,06 пункта. Аналитики обращают внимание на решения ряда финансовых регуляторов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам прошедшего заседания вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Центробанк Великобритании по итогам февральского заседания сохранил учетную ставку на уровне 3,75% годовых. Кроме того, в четверг была опубликована макроэкономическая статистика еврозоны. Объем розничных продаж в валютном блоке в декабре снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем. Трейдеры также оценили корпоративные данные. Выручка Shell за четвертый квартал снизилась на 3,3% в годовом выражении, до 64,093 миллиарда долларов, а чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составил 45,687 миллиарда долларов, что на 17,7% выше уровня конца 2024 года. По итогам дня акции компании снизились на 3%.

https://1prime.ru/20260205/gaz-867223224.html

европа

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, великобритания, dax, shell