Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай - 05.02.2026
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР. "Россия - главный поставщик индейки в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении. Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов. Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.
россия, китай, чили, агроэкспорт
РОССИЯ, КИТАЙ, ЧИЛИ, Агроэкспорт
11:12 05.02.2026
 
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай

Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкИндейка
Индейка. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
"Россия - главный поставщик индейки в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов.
Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.
