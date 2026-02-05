https://1prime.ru/20260205/indeyka-867205388.html
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T11:12+0300
2026-02-05T11:12+0300
2026-02-05T11:12+0300
россия
китай
чили
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/77832/60/778326097_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2f309a83e0c1c3aa85cb78c78d399f1e.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР. "Россия - главный поставщик индейки в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении. Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов. Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20260128/spg-866946219.html
китай
чили
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77832/60/778326097_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c6bd39c36e6b2b8fecbe6536d384a30b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, чили, агроэкспорт
РОССИЯ, КИТАЙ, ЧИЛИ, Агроэкспорт
Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай
Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай