https://1prime.ru/20260205/indeyka-867205388.html

Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай

Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай - 05.02.2026, ПРАЙМ

Россия осталась главным поставщиком индейки в Китай

Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T11:12+0300

2026-02-05T11:12+0300

2026-02-05T11:12+0300

россия

китай

чили

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/77832/60/778326097_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2f309a83e0c1c3aa85cb78c78d399f1e.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году осталась главным поставщиком индейки в Китай, Поднебесная импортировала 13,2 тысячи тонн российского продукта на 35,3 миллиона долларов, что составляет порядка 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР. "Россия - главный поставщик индейки в Китай. Согласно данным ГТУ КНР, Китай в 2025 году импортировал 14,8 тысячи тонн индейки на 40,5 миллиона долларов. Из этого объема на Россию пришлось 13,2 тысячи тонн на сумму 35,3 миллиона долларов. Это около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении", - говорится в сообщении. Как отметили в "Агроэкспорте", Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на общее снижение в прошлом году закупок индейки Китаем. Для сравнения, в 2024 году Китай импортировал 16 тысяч тонн этого продукта на 50 миллионов долларов. Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в КНР в 2025 году занимает Чили с объемом поставок в 1,5 тысячи тонн на 5,2 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20260128/spg-866946219.html

китай

чили

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, чили, агроэкспорт