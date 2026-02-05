https://1prime.ru/20260205/istechenie-867197945.html

Эксперт: истечение СНВ-3 не спровоцирует ядерный конфликт

Эксперт: истечение СНВ-3 не спровоцирует ядерный конфликт - 05.02.2026, ПРАЙМ

Эксперт: истечение СНВ-3 не спровоцирует ядерный конфликт

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) не спровоцирует ядерный конфликт, но скажется на... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T04:32+0300

2026-02-05T04:32+0300

2026-02-05T04:32+0300

экономика

общество

сша

рф

китай

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197945.jpg?1770255177

ДОХА, 5 фев - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) не спровоцирует ядерный конфликт, но скажется на гарантиях, позволяющих избежать гонки вооружений, и доверии к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), высказал мнение РИА Новости бывший заместитель начальника штаба по операциям ливанской армии, бригадный генерал в отставке, доктор политических наук Хассан Джуни, работающий советником в Катаре. Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ. "Завершение срока действия договора СНВ-3 отменяет последние обязательные ограничения и правила инспекций для стратегических арсеналов США и России... С точки зрения стабильности, допустить истечение срока действия договора СНВ-3 без новой, взаимно проверяемой системы ограничений рискованно - не потому, что это немедленно спровоцирует ядерную войну, а потому, что это ослабит все гарантии, призванные предотвратить гонку вооружений и неверные толкования", - отметил Джуни. Он также добавил, что ситуация с ДСНВ "подрывает доверие к ДНЯО и может подтолкнуть другие страны, такие как Китай, Иран и Южная Корея, ускорить свои ядерные планы или подстраховаться". "Рост влияния Китая, региональные ядерные дебаты и эрозия норм контроля над вооружениями могут сделать ядерную обстановку более непредсказуемой и с большим количеством очагов напряженности", - считает Джуни. Что касается отношения в Вашингтоне к установленным ДСНВ ограничениям, там, по мнению эксперта, "некоторые утверждают, что приверженность старым ограничениям может поставить США в невыгодное положение" по отношению к РФ и КНР, и поэтому не заинтересованы в "быстрых политических сделках". С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог Москвы и Вашингтона в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев.

сша

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, рф, китай, владимир путин, дональд трамп