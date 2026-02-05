Эксперт: истечение СНВ-3 не спровоцирует ядерный конфликт

https://1prime.ru/20260205/istechenie-867197945.html
ДОХА, 5 фев - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) не спровоцирует ядерный конфликт, но скажется на гарантиях, позволяющих избежать гонки вооружений, и доверии к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), высказал мнение РИА Новости бывший заместитель начальника штаба по операциям ливанской армии, бригадный генерал в отставке, доктор политических наук Хассан Джуни, работающий советником в Катаре.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.
"Завершение срока действия договора СНВ-3 отменяет последние обязательные ограничения и правила инспекций для стратегических арсеналов США и России... С точки зрения стабильности, допустить истечение срока действия договора СНВ-3 без новой, взаимно проверяемой системы ограничений рискованно - не потому, что это немедленно спровоцирует ядерную войну, а потому, что это ослабит все гарантии, призванные предотвратить гонку вооружений и неверные толкования", - отметил Джуни.
Он также добавил, что ситуация с ДСНВ "подрывает доверие к ДНЯО и может подтолкнуть другие страны, такие как Китай, Иран и Южная Корея, ускорить свои ядерные планы или подстраховаться".
"Рост влияния Китая, региональные ядерные дебаты и эрозия норм контроля над вооружениями могут сделать ядерную обстановку более непредсказуемой и с большим количеством очагов напряженности", - считает Джуни.
Что касается отношения в Вашингтоне к установленным ДСНВ ограничениям, там, по мнению эксперта, "некоторые утверждают, что приверженность старым ограничениям может поставить США в невыгодное положение" по отношению к РФ и КНР, и поэтому не заинтересованы в "быстрых политических сделках".
С 2018 года Россия неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия ДСНВ после 5 февраля 2021 года, и США в январе 2021 года пошли на пролонгацию договора на пять лет без предварительных условий, как это изначально предлагала российская сторона. Диалог Москвы и Вашингтона в рамках ДСНВ прервался после начала военной спецоперации на Украине. В августе 2022 года Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по ДСНВ из-за политики американцев.
