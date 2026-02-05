https://1prime.ru/20260205/kaliningrad-867217691.html
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда - 05.02.2026, ПРАЙМ
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда
Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T17:25+0300
2026-02-05T17:25+0300
2026-02-05T17:25+0300
общество
калининград
литва
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall Street Journal."Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", — утверждает военный.Пременецкас также считает, что количества военнослужащих в армии Литвы будет достаточно, чтобы сдерживать российские силы.В январе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
https://1prime.ru/20260205/makron-867217232.html
https://1prime.ru/20260203/kaliningrad-867151183.html
калининград
литва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_2:0:1999:1498_1920x0_80_0_0_51958c81109ae8d47b01982dfa51fdcf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , калининград, литва, владимир путин, нато
Общество , КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, Владимир Путин, НАТО
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда
Литовский контр-адмирал Пременецкас заявил о потенциальном захвате Калининграда