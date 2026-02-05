https://1prime.ru/20260205/kaliningrad-867217691.html

В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда

В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда - 05.02.2026, ПРАЙМ

В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда

Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T17:25+0300

2026-02-05T17:25+0300

2026-02-05T17:25+0300

общество

калининград

литва

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/39/763073931_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_adaa8da076a5bc457b83a577eaf8f690.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall Street Journal."Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", — утверждает военный.Пременецкас также считает, что количества военнослужащих в армии Литвы будет достаточно, чтобы сдерживать российские силы.В январе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.

https://1prime.ru/20260205/makron-867217232.html

https://1prime.ru/20260203/kaliningrad-867151183.html

калининград

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , калининград, литва, владимир путин, нато