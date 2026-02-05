Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда
общество
калининград
литва
владимир путин
нато
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall Street Journal."Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", — утверждает военный.Пременецкас также считает, что количества военнослужащих в армии Литвы будет достаточно, чтобы сдерживать российские силы.В январе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
калининград
литва
общество , калининград, литва, владимир путин, нато
Общество , КАЛИНИНГРАД, ЛИТВА, Владимир Путин, НАТО
17:25 05.02.2026
 
В стране НАТО сделали заявление о захвате Калининграда

Литовский контр-адмирал Пременецкас заявил о потенциальном захвате Калининграда

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Флаг НАТО. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен заявить России, что военный блок может захватить Калининград, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию Wall Street Journal.
"Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет", — утверждает военный.
Пременецкас также считает, что количества военнослужащих в армии Литвы будет достаточно, чтобы сдерживать российские силы.
В январе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, сказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
