Канада в 2025 году понесла ущерб из-за погодных явлений
Канада в 2025 году понесла ущерб из-за погодных явлений
ВАШИНГТОН, 5 фев - ПРАЙМ. Канада в 2025 году понесла ущерб 3,4 миллиарда канадских долларов (приблизительно 2,5 миллиарда долларов США) из-за погодных явлений, подсчитало РИА Новости на основе данных канадских властей и аналитиков.
По оценке изученных агентством отчетов, совокупный ущерб за прошедший год составил 3,4 миллиарда канадских долларов, из которых 2,4 миллиарда пришлись на застрахованные убытки, а миллиард - на незастрахованные.
Согласно данным канадских страховщиков, погодные явления, нанесшие наибольший единомоментный ущерб, пришлись на конец зимы и начало весны. Так, в феврале 2025 года снежный шторм и последовавшая за ним оттепель в Восточной Канаде нанесли ущерб в размере 260 миллионов канадских долларов. В марте снежная буря в провинциях Онтарио и Квебек привела к убыткам еще на 490 миллионов в местной валюте.
Кроме того, в мае лесные пожары на севере страны закончились убытками в 300 миллионов, в июле прошедший в городе Калгари град нанес ущерб в 160 миллионов, августовские штормы в Канадских прериях обошлись экономике страны в 235 миллионов, а еще 90 миллионов стоили переносящие тропическую влагу атмосферные реки в провинции Британская Колумбия.
Минувший год стал для Канады девятым по размеру убытков от погодных явлений за всю историю соответствующих подсчетов. На первой строчке находится предыдущий - 2024 год, - в который только застрахованные убытки от лесных пожаров, наводнений и сильного града достигли 9,4 миллиарда канадских долларов. Второе место занимает 2016 год (6,5 миллиарда застрахованных убытков), третье - 2013 год (4,2 миллиарда).
