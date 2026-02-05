Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области - 05.02.2026, ПРАЙМ
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - ПРАЙМ. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону. "Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов - 106,97 рубля.
20:42 05.02.2026 (обновлено: 20:43 05.02.2026)
 
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области

ФАС проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗавод хлебобулочных изделий
Завод хлебобулочных изделий - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Завод хлебобулочных изделий. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - ПРАЙМ. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону.
"Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении.
Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.
По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов - 106,97 рубля.
Минсельхоз оценил ситуацию на рынке хлеба и муки
3 декабря 2025, 19:12
 
