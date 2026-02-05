https://1prime.ru/20260205/khleb-867223648.html
УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ee8167ee048d538f8ddb6b47beaf82ef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - ПРАЙМ. Антимонопольная служба проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба в Ростовской области, сообщает Управление ФАС России по региону. "Управление изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки", - говорится в сообщении. Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов - 106,97 рубля.
