Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской - 05.02.2026
Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской
Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской - 05.02.2026, ПРАЙМ
Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской
Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T08:44+0300
2026-02-05T08:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862608815_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d95755dd44cf9180bb94445da9686317.jpg
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому производителю безалкогольных напитков The Coca-Cola Company об обеспечении имущественных интересов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 4 февраля, решений по нему пока не принято. Содержание заявления на данный момент неизвестно. Целью подобных обращений, в соответствии с законодательством, является принятие судом предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска. Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск американской The Coca-Cola Company, требующей запретить одноименной южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование. В том деле представитель истца говорил в суде в декабре, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компании", имеющее официально зарегистрированный филиал в Москве. По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". Установить контакт с ответчиками пока не удалось, на обращения они не ответили, отмечал истец. По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
08:44 05.02.2026
 
Южноосетинская Coca-Cola подала в суд иск к американской

Южноосетинская Coca-Cola подала в СИП иск к американской

© РИА Новости . Евгений Биятов
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) направило в Суд по интеллектуальным правам (СИП) заявление к американскому производителю безалкогольных напитков The Coca-Cola Company об обеспечении имущественных интересов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление поступило в суд 4 февраля, решений по нему пока не принято. Содержание заявления на данный момент неизвестно. Целью подобных обращений, в соответствии с законодательством, является принятие судом предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
24 марта 2023, 02:02
Названы напитки, которые заменили колу в России
Названы напитки, которые заменили колу в России
24 марта 2023, 02:02
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает иск американской The Coca-Cola Company, требующей запретить одноименной южноосетинской компании использовать свое фирменное наименование.
В том деле представитель истца говорил в суде в декабре, что в продаже была выявлена поддельная Coca-Cola, на этикетке которой изготовителем указана компания из Новосибирска "ПКВ", а производителем – южноосетинское ООО "Кока-кола Компании", имеющее официально зарегистрированный филиал в Москве.
По словам юриста, "The Coca-Cola Company, правообладатель общеизвестных товарных знаков, не может допустить существование в России филиала компании с полностью идентичным названием". Установить контакт с ответчиками пока не удалось, на обращения они не ответили, отмечал истец.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
Покупатели в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 24.08.2025
Аналитики рассказали о росте доли российских брендов газировки
24 августа 2025, 07:45
 
