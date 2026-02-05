https://1prime.ru/20260205/kuba-867200684.html
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол
Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T07:19+0300
2026-02-05T07:19+0300
2026-02-05T07:19+0300
туризм
россия
бизнес
куба
сша
гавана
дональд трамп
nordwind
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867200684.jpg?1770265156
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
"Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе.
Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind.
"Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бизнес, куба, сша, гавана, дональд трамп, nordwind
Туризм, РОССИЯ, Бизнес, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп, Nordwind
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол
Посол Коронелли: россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
"Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе.
Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind.
"Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.