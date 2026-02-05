Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол

https://1prime.ru/20260205/kuba-867200684.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли. "Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе. Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind. "Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.

