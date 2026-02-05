Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.02.2026
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол
Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T07:19+0300
2026-02-05T07:19+0300
туризм
россия
бизнес
куба
сша
гавана
дональд трамп
nordwind
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли. "Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе. Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind. "Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
07:19 05.02.2026
 
Россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу, заявил посол

Посол Коронелли: россияне остаются на втором месте по турпотоку на Кубу

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россияне остаются на втором месте по туристическому потоку на Кубу, несмотря на военно-политическую нестабильность в Карибском море, заявил в интервью РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
"Куба остается одним из наиболее востребованных направлений для российских туристов, мы (россияне - ред.) по-прежнему на втором месте после Канады по турпотоку на остров", - заявил глава дипмиссии, отвечая на вопрос о влиянии обстановки в регионе на численность российских путешественников на Кубе.
Также Коронелли напомнил, что на Кубу осуществляются регулярные прямые рейсы авиакомпании "Россия" и чартерные рейсы Nordwind.
"Со стороны россиян интерес к Острову Свободы по-прежнему высок", - подчеркнул посол.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
 
Заголовок открываемого материала